Maroc. Le taux de chômage a augmenté au 2ème trimestre de 2023 selon le HCP

Le taux de chômage a progressé de 1,2 point à 12,4% au deuxième trimestre de l’année 2023, passant de 15,5% à 16,3% en milieu urbain (+0,8 point) et de 4,2% à 5,7% en milieu rural (+1,5 point). C’est ce que souligne le Haut-Commissariat du Plan (HCP), qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché au 2ème trimestre de l’année en cours.



Concrètement, le nombre de chômeurs a augmenté, entre le deuxième trimestre de 2022 et celui de 2023, de 156 000 personnes, passant de 1 387 000 à 1 543 000 chômeurs. Ce qui correspond à une hausse de 11%, résultant d’une augmentation de 92 000 chômeurs en milieu urbain et de 64 000 en milieu rural.

Toujours selon le HCP, la hausse du chômage a concerné l’ensemble des catégories de la population. En effet, il a augmenté de 1,1 point pour les hommes, passant de 9,9% à 11%, et de 1,9 point pour les femmes, de 15,1% à 17%. Il a également enregistré une hausse de 1,2 point parmi les diplômés, passant de 18% à 19,2%, et de 0,9 point parmi les non-diplômés, de 3,6% à 4,5%. De même que toutes les tranches d’âge sont concernées par la hausse du taux de chômage. Elle est plus prononcée parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (+3,4 points), passant de 30,2% à 33,6%, et parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans (+1,1 point), passant de 18,7% à 19,8%.



