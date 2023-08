Jour de dépassement. A partir du 2 août, les humains consomment plus que ce que la Terre peut générer en un an

Lire aussi | Développement durable. La BAD félicite le Maroc pour sa stratégie et ses réalisations

Et le Covid n’a pas eu que des effets négatifs. En effet, depuis l’éclatement de la pandémie, une stabilisation du «Jour de dépassement» est observée, à l’échelle mondiale. En fait, il est difficile de se prononcer sur les causes, à défaut d’études scientifiques. Est-ce à cause du ralentissement de l’économie mondiale ou des efforts conscients pour entamer la décarbonation des modes de production et de consommation, au niveau mondial ?

Parmi les solutions urgentes préconisées pour repousser le « Jour de dépassement », comme indicateur-clé des efforts menés par les Etats contre les causes et les conséquences du réchauffement climatique, figurent principalement la réduction de consommation des énergies fossiles et l’accroissement de la part des énergies renouvelables, en particulier le solaire et l’éolien. Et là, ce sont surtout les pays du Sud, bien ensoleillés, actuellement première victime des conséquences du réchauffement climatique, qui pourraient le plus contribuer à l’accélération de la transition énergétique, au niveau mondial. L’urgence n’est plus à démontrer. Les grandes puissances économiques devraient, sans tarder, prendre au sérieux cette alternative et contribuer financièrement et substantiellement dans le cadre d’une logique de «justice climatique mondiale» où l’ensemble de l’humanité est appelée à se réconcilier avec elle-même et avec la nature.