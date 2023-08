Hydrogène vert. Chariot, l’UM6P et Oort signent de nouveaux accords de partenariat

Justement, ces nouveaux accords fraîchement signés portent sur la construction, la mise en service et l’exploitation d’un projet pilote d’électrolyseur. Il permettra de concevoir un système d’électrolyseur «à membrane électrolyte polymère de 1 MW», breveté par Oort. Ce même projet devrait être localisé au sein des installations de recherche et de développement de l’UM6Pen plein cœur du site de l’OCP à Jorf Lasfar.

Sans compter que ce partenariat favorisera le développement de la formation et des capacités à l’UM6P, tout en soutenant la croissance d’une économie d’hydrogène vert, selon les parties prenantes. Il s’agit selon ces derniers d’évaluer la faisabilité de la mise en œuvre de la production à grande échelle d’hydrogène vert et d’ammoniac dans le Royaume. «La signature de ces deux accords est essentielle pour l’UM6P, car le premier concerne le test d’une nouvelle technologie d’électrolyseur plus performante, permettant d’être plus compétitif dans la production d’hydrogène vert, et le second porte sur la collaboration dans l’éducation en vue de former des experts qualifiés pour les besoins de cette nouvelle activité dans l’hydrogène vert et l’ammoniac», s’est exprimé pour l’occasion Mohamed Bousseta, Directeur de l’entité «Innovate for Industry» à l’UM6P.

Quant à Nick van Dijk, Directeur général d’Oort, il a déclaré que : «tester la capacité de notre électrolyseur dans un environnement industriel est une étape cruciale dans notre plan de développement. L’efficacité et la durabilité des électrolyseurs sont des caractéristiques primordiales pour que la production économique et évolutive d’hydrogène vert soit envisageable. Nous attendons avec impatience cette phase qui nous aidera à élaborer nos futures stratégies de croissance».

Enfin, Laurent Coche, Directeur général de Chariot Green Hydrogen, a pour sa part précisé que : «ce partenariat met en commun des ressources clés, car nous cherchons à développer nos connaissances et notre expertise dans ce secteur, au bénéfice de toutes les parties concernées. Cette recherche est un nouveau pas en avant pour que Chariot devienne un producteur d’hydrogène vert, et sera d’une réelle valeur pour le développement de nos projets au Maroc et en Mauritanie par la confirmation des performances des électrolyseurs».