Aérien. Volotea assurera la liaison Nantes-Agadir en décembre prochain

C’est au départ de l’aéroport de Nantes-Atlantique qu’elle reliera le tarmac de l’Aéroport Agadir Al Massira, sa deuxième destination marocaine après Marrakech. Un aller-retour par semaine sera effectué, précisément chaque samedi. En attendant le lancement effectif de cette liaison aérienne, Volotea a déjà ouvert sa billetterie en ligne. La compagnie dispose à ce jour d’un total de 41 appareils de type Airbus, dont 20 A319 et 21 A320.

Volotea a annoncé récemment l’ouverture d’une liaison aérienne entre Nantes et Agadir, cette dernière devant être opérationnelle à partir du 23 décembre 2023. La compagnie espagnole à bas prix, qui tisse sa toile sur le globe, disposera désormais d’une 52 ème destination s’agissant de ses liaisons aériennes à l’attention de sa clientèle.

Dans cette optique, l’opérateur aérien annonce aligner plus de 4 600 sièges à destination de la côte atlantique sud du Royaume. «Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de cette nouvelle ligne au départ de l’aéroport de Nantes, notre première base en France, et de pouvoir proposer une deuxième destination marocaine. Nous avons à cœur de proposer toujours plus de choix à nos passagers pour élargir leur horizon de voyage tout au long de l’année à des prix accessibles. Cette nouvelle destination illustre aussi nos ambitions de répondre aux besoins de mobilité sur le territoire nantais», s’est félicité Gabriel Schmilovich, Directeur général de la Stratégie chez Volotea.