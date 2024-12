COMANER-LINA Chimie: Un rapprochement en vue

Après avoir ouvert son capital en 2023 à CDG Invest Growth, fonds d’investissement géré par CDG Capital Private Equity, COMANER passe à la vitesse supérieure.

Ce groupe spécialisé dans la fabrication et la distribution des ingrédients alimentaires et les additifs destinés à l’industrie agroalimentaire, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement en s’appuyant sur la croissance externe. La cible du groupe dirigé par Mounir Kouhen, n’est autre que Lina Chimie, une PME qui opère depuis une vingtaine d’années dans la fabrication des produits de chimie de spécialités.

Grâce à son chiffre d’affaires autour de 50 millions de dirhams et son portefeuille de produits essentiellement destinés aux secteurs de la peinture et du textile, Lina Chimie apporte une complémentarité industrielle et de marché indéniable à Comaner qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis du secteur agroalimentaire et accélérer son développement.

Pour l’instant, rien ne filtre sur le montant de la transaction ni sur la date de sa concrétisation, mais selon des sources proches du dossier, le deal devrait se concrétiser au cours des premiers mois de l’année 2025. Rappelons, que Comaner qui revendique un chiffre d’affaires de plus de 200 millions de dirhams, dispose d’un catalogue de produits des plus larges avec des ingrédients laitiers (beurre, poudre de lait, lactosérum, caséine), des graisses végétales (palme, palmiste, coprah, soja), des amidons natifs et modifiés, des arômes (naturels et nature-identiques), des émulsifiants, des texturants et stabilisants, des poudres de cacao.