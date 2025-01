Le belge Azelis en passe de réaliser sa 3ème opération de croissance externe au Maroc

Dix ans après avoir posé son baluchon au Maroc, le groupe belge Azelis jette son dévolu sur une nouvelle PM marocaine.

Ce fournisseur de produits de chimie de spécialité et d’additifs pour l’industrie agroalimentaire, s’apprête à acquérir Chemical Partners Maghreb SA, une PME basée à la périphérie de Casablanca qui réalise des ventes annuelles de près de 50 millions de dirhams.

L’opération qui n’attend que le feu vert du Conseil de la Concurrence, devra compléter le portefeuille de produits d’Azelis Morocco par une gamme assez variée destinée essentiellement aux industries des peintures, des revêtements et de la construction. Elle permettra également à l’acquéreur de dépasser dès l’année 2025, la barre de quatre cent millions de DH de revenus et s’ériger comme leader incontesté au Maroc de la distribution de produits chimiques.

Avec cette nouvelle cible, le groupe Azelis aura réalisé sa troisième opération de croissance externe au Maroc après l’acquisition en 2015 de Distralim, une PME marocaine spécialisée dans la distribution d’ingrédients et d’additifs alimentaires et l’intégration en 2018 d’Orkila Maroc suite à l’acquisition d’Orkila Group, un distributeur de produits chimiques d’origine libanaise et ayant une présence en Afrique du nord et au Moyen Orient.

Ces deux entités absorbées respectivement en 2020 et 2021, ont permis à Azelis Morocco de prendre rapidement son envol sur le marché marocain où il vient de créer à Casablanca un laboratoire d’applications dédié aux préparations de formules pour l’industrie agroalimentaire et particulièrement les segments des produits laitiers et dérivés, des fruits, des boissons et de la pâtisserie industrielle.

Rappelons, que le groupe Azelis est présent dans plus d’une soixantaine de pays dont trois africains (Egypte, Afrique du Sud et Maroc). En 2023, le groupe coté à la bourse européenne Euronext, revendique un chiffre d’affaires consolidé de 4,2 milliards d’euros (plus de 45 milliards de DH) pour un résultat net de 189 millions d’euros (plus de 2 milliards de DH).