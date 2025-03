Casablanca: un programme culturel et spirituel pour les nuits ramadanesques

Casablanca Events & Animations, en collaboration avec la Ville de Casablanca, dévoile une programmation exceptionnelle pour faire vivre aux Casablancais un mois de Ramadan alliant spiritualité, culture et transmission artistique.

Organisé en partenariat avec le Conseil Supérieur des Oulémas, le Concours de psalmodie, de récitation et de samaa s’impose comme le rendez-vous central de cette édition. Après une phase de candidature qui s’est tenue du 24 février au 04 mars, la compétition se déroulera du 6 au 16 mars.

Les participants rivaliseront de talent dans l’art de la récitation coranique et du chant sacré, sublimant les versets et les mélodies spirituelles dans un esprit de transmission et d’excellence. La grande finale, prévue le 20 mars au complexe administratif et culturel du ministère des Habous et des Affaires islamiques, viendra récompenser les lauréats dans une ambiance empreinte de ferveur et d’émotion.

Autour de cet événement phare, les organisateurs prévoient un programme culturel ambitieux. Dès le 8 mars, le théâtre investira les centres culturels d’El Fida, Hay Hassani, Ben M’sick et Maarif avec des représentations mettant en scène des figures emblématiques du patrimoine marocain.

Conçues pour allier tradition et modernité, ces pièces offriront aux spectateurs des instants de découverte et de réflexion, témoignant de la vitalité du théâtre en tant qu’espace de transmission et de dialogue. Il se clôturas le 27 mars a l’occasion de la journée International du théâtre.

Dans une démarche de valorisation des savoir-faire, des ateliers artistiques seront également organisés en partenariat avec l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca (ESBAC). Chaque week-end, des sessions de calligraphie, de poterie et de peinture permettront aux participants de s’initier ou de perfectionner leur pratique sous la direction d’experts. Ces ateliers offriront une immersion dans l’univers des arts traditionnels tout en encourageant une approche contemporaine de la création.

Par ailleurs, Casablanca Events & Animations propose une série de soirées dédiées au samaa et au madih, invitant le public à un voyage musical empreint de spiritualité. Ces rencontres, célébrant le chant soufi et le riche patrimoine musical marocain, débuteront le lundi 10 mars avec Saad El Kouhen, avant de se poursuivre avec Bilal El Houaj, M. Brahim Cherif Ouazzani et s’achever le mardi 18 mars avec Ali El Madydy.