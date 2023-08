Casablanca-Settat : Des projets structurants à la pelle

La Région Casablanca-Settat, locomotive de l’économie nationale, est un chantier à ciel ouvert. Pour en faire un lieu encore plus dynamique, attractif et accueillant pour les citoyens, les investisseurs et les touristes, de nombreux projets structurants ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Ces projets concernent le cadre de vie, l’économie, les infrastructures, la protection de l’environnement et le développement de nouveaux pôles urbains intégrés et inclusifs.

La Région Casablanca-Settat, à travers ses champs de compétences propres et partagées, s’est en effet lancée dans la mise en œuvre de plusieurs travaux d’infrastructures, qui sont soit exécutés directement par ses organes ou en partenariat avec d’autres acteurs tels que la ville de Casablanca, les communes et provinces, les ministères, les universités, les institutionnels tels que CDG, ONCF, ou des fondations et ONG œuvrant dans les domaines de la promotion de l’emploi, de l’animation culturelle, de l’encadrement des jeunes ou des femmes. Dans ce cadre, un budget de 6,81 milliards de DH permettra de renforcer les infrastructures routières et hydriques dans la région. La convention-cadre relative à ce projet a été signée mardi 18 juillet par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la Wilaya de la région Casablanca-Settat et le Conseil de la région Casablanca-Settat.

Il faut dire que depuis l’année dernière, la région déroule un programme de développement Régional (PDR) allant jusqu’en 2027. Ce programme qui comprend 51 programmes et projets structurants nécessite une enveloppe budgétaire globale de 47,2 milliards de DH, dont 12,6 milliards de DH apportés par la région. Il vise à améliorer l’attractivité économique et sociale de la vie locale, consolider le rôle de « locomotive de l’économie nationale » de la région Casablanca-Settat, développer une mobilité régionale accessible et durable, assurer les ressources en eau et veiller à l’adaptation et à la résilience environnementale. Il s’agit également d’accélérer la transition et l’inclusion numériques des territoires de la Région, développer et promouvoir le « Casablanca hub international », développer le milieu rural et soutenir l’émergence d’une classe moyenne rurale, lever les freins au développement des TPME et de l’entrepreneuriat.

Le PDR 2022-2027 s’articule autour de 5 axes. Le premier axe concerne le cadre de vie locale. Il comprend 20 programmes et 3 projets pour un budget global de 9 milliards de DH, dont l’alimentation en eau potable en milieu rural, le raccordement au réseau public d’assainissement liquide en milieu urbain et centres ruraux, un programme de mise à niveau des centres émergents, le développement de l’éco-tourisme et du tourisme au niveau des barrages, et un programme régional de création des écoles communautaires en milieu rural incluant l’offre du transport scolaire, entres autres. Le deuxième axe concerne la mobilité régionale. Il nécessite 18,2 milliards de DH pour le développement de la desserte ferroviaire métropolitaine et intrarégionale, le développement d’axes routiers régionaux structurants, le programme de réalisation de routes rurales et la création d’une centrale de mobilité régionale.

Le troisième axe, lié à la locomotive de l’économie nationale, comprend 6 programmes et 4 projets pour un budget global de 4,7 milliards de DH pour la création d’une foncière régionale et développement de zones d’activités de proximité, l’appui au programme de réhabilitation de zones industrielles, le Centre de congrès et d’exposition de Casablanca (site OFEC), l’appui à la construction d’une plateforme de produits alimentaires, le programme de développement de la Recherche et l’Innovation en partenariat avec les Universités, la création d’une plateforme d’étude et de connaissance du territoire, le programme de réhabilitation et valorisation des lieux de patrimoine, le programme de développement de Festivals et de divertissement, la construction et aménagement de la cité des services régionaux (site CICEC) et la création de complexes sportifs et de formation dans la région Casablanca-Settat.

Pour le quatrième axe, Hub International, il a été doté d’une enveloppe budgétaire de 1,7 milliard de DH pour le développement d’un palais des congrès et d’un parc des expositions, un programme de soutien au développement de CFC à travers la mise en place d’un dispositif de communication et un programme de soutien au développement de CFC pour la création de l’African Finance Institute. Le cinquième axe concerne l’adaptation et la résilience environnementale. Il est composé de 8 programmes et 3 projets pour un budget global de 13,6 milliards de DH, dont une unité de tri et de valorisation des déchets ménagers de Casablanca et réhabilitation de l’ancienne décharge, un programme d’appui à la valorisation et à la réutilisation des déchets ménagers, un programme régional de réutilisation des eaux usées, un programme d’éclairage public durable, et la réalisation d’ouvrages d’adduction d’eau entre barrage de garde de Sebou et barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, entres autres.