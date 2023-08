Mondial féminin 2023. Le Maroc est passé, malheur aux trépassés !

L’exploit qu’évoquait Pedros était que l’équipe marocaine gagne ses deux matchs de poules pour quitter le Mondial avec les honneurs. Et ce jeudi matin, l’Allemagne forte de son goal-average (+6) affrontait la Corée du Sud, vouée à la défaite par les spécialistes et commentateurs du foot international. Oui, l’Allemagne devait «obligatoirement» gagner la Corée du Sud alors que le Maroc, même sorti vainqueur et avec ses deux victoires, ne pouvait espérer «passer».

Jeudi 3 août 2023, voici la date que le destin a choisie pour accorder aux femmes du Maroc, l’exploit le plus retentissant de l’Histoire du foot national. Le plus ahurissant aussi, et le plus inattendu, car à part le coach Reynald Pedros, qui a répété jusqu’à plus soif que son équipe allait réussir l’exploit, personne ne voyait comment l’équipe féminine du Maroc allait se qualifier dans un groupe où elles avaient commencé par une débâcle face à l’Allemagne, l’ogre du foot européen.

Lire aussi | Mondial féminin 2023. Le Maroc s’impose face à la Colombie et se qualifie pour les huitièmes de finale

Et c’est là où le foot devient fou, devient surnaturel, et conforme à sa légende de sport qui n’obéit à aucune analyse. Ce jeudi matin, on a suivi les évènements, à perdre haleine. Qui pouvait seulement supposer que les matchs se finiraient avec une Allemagne contrainte de courir après le score face aux Coréennes alors que le Maroc allait faire mieux que résister face à une Colombie déjà qualifiée avec ses deux victoires et qui ne voulait rien lâcher face aux Lionnes de l’Atlas, pour finir en tête du groupe ? Le Maroc a gagné ! L’Allemagne n’a jamais pu rattraper son retard face aux Coréennes. Alors on va s’écrier : vive la VAR, vive le Maroc et vive le destin quasi divin qui fait du Maroc le pionnier de l’Afrique, du Monde arabe et du foot mondial.

Le 8 août prochain, le Maroc de Pedros, retrouvera la France d’Hervé Renard. Tout ça pour ça, se diront les «messieurs je sais tout et mieux que vous», mais jamais, ils n’ont vu que les lionnes de l’Atlas seraient les adversaires de la France en huitième de finale. Les commentateurs francophones voyaient déjà un Allemagne/France et c’est donc cela qui est le plus sidérant de l’histoire. Le foot marocain avait déjà bouleversé en 1970, 1986 et 2004 les règles et les codes de la FIFA. Désormais, le foot dans ce mondial des antipodes fait savourer son sens du défi et de la gagne, ajoutant au Royaume un autre succès, le succès le plus inattendu et donc le plus beau. Et cela n’a pas échappé à Infantino, le président de la FIFA qui a tenu à féliciter la première femme voilée du foot. Et c’est bien sûr une Marocaine, la première de l’histoire mondiale. Qui dit mieux ?

Le Maroc est donc pionnier en tout. L’histoire merveilleuse du football continue. Bravo à toutes et à tous. Soyez bénis et tant pis pour les envieux, les faux aveugles et les pires sourds, bref toutes ces personnes qui passent à côté de la main tendue de S.M. le Roi Mohammed VI, Souverain bienveillant et radieux à qui toutes les joueuses ont dédié leur exploit.