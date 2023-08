TotalEnergies Marketing Maroc confirme sa volonté de coopération avec le Conseil de la Concurrence

En effet, ces derniers ont déclaré disposer d’éléments suffisamment probants, caractérisant l’existence de pratiques anticoncurrentielles commises sur les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du gasoil et de l’essence. Une notification identique a été également adressée à l’association professionnelle regroupant les sociétés du secteur des hydrocarbures.

TotalEnergies n’a pas tardé à réagir pour informer ses actionnaires et le public en général, exprimant ainsi clairement sa volonté de coopérer pleinement avec les services d’instruction du CC et de préparer les éléments de réponse appropriés. Dans son communiqué, TotalEnergies a également réaffirmé son attachement aux règles du droit de la concurrence, conformément à son Code de conduite. TotalEnergies est le 3ème acteur de distribution des produits et services pétroliers au Maroc où elle détient une part de marché estimée à 15%. L’entreprise génère près de 600 emplois directs et 5000 emplois indirects, et commercialise 1,7 million de tonnes de produits pétroliers, tout en comptant plus de 380 stations services, dont 10 sur les autoroutes.

Le secteur des hydrocarbures a été plusieurs fois pointé du doigt par le CC en matière de déficit de transparence. Par son dernier communiqué du 3 août, le CC envoie un nouveau signal aux acteurs concernés qui jouent un rôle stratégique dans l’économie nationale, en vue de promouvoir la transparence dans leurs pratiques et de se conformer aux règles de la concurrence loyale.