PORTRAIT. Souad Elmallem, Partenaire exécutive chez 6temik

Ayant entamé ses études universitaires de droit au Maroc, elle a par la suite décidé de les poursuivre au Canada et de s’orienter vers l’administration des affaires. C’est ainsi qu’en 1998, elle a obtenu son diplôme en Administration des Affaires (B.A.A.) mixte en Gestion des opérations de la production et Système d’information auprès des HEC, à l’Université de Montréal. Après une carrière chez Nortel Networks / FCI, elle rejoint Bombardier Aéronautique en 2001 pour diriger l’initiative de définition et de mise en œuvre du Système manufacturier et d’information pour l’équipe Qualité et l’équipe Exploitation.

En 2005, elle s’est intéressée à la planification stratégique et à la gouvernance pour les Technologies de l’information afin d’élaborer l’orientation stratégique. Ceci, en développant des stratégies intégrées des IT en soutien à l’équipe de direction de Bombardier Aerospace à travers le monde. Une expérience qui l’a incité à vouloir développer le secteur aéronautique en Afrique, ce qui a porté ses fruits et a amené à l’implantation de Bombardier au Maroc. À la suite d’une série de succès et de réalisation d’envergure, elle a été nommée au poste de CCR (Représentante en chef) en appui à toutes les unités d’affaires de Bombardier en 2011.

Suite au succès du projet de Bombardier, et à l’expérience acquise, elle a décidé de poursuivre dans ce type d’activité et en 2015, elle a créé 6temik, une entreprise-conseil non conventionnelle au Canada, ayant pour but de soutenir les industriels et les investisseurs intéressés par le développement d’une stratégie internationale. Ses activités et son expertise dans l’aéronautique et le secteur industriel de façon générale l’ont amenée à être actuellement conseillère spéciale pour la Banque Mondiale et la Banque de Développement du Canada.

Au cours des dernières années, 6temik a déployé plusieurs projets industriels et de services internationaux au Maroc, créant ainsi un nombre significatif d’emplois directs de qualités et ce nombre devrait s’accroitre dans le temps avec tous les projets en cours et en devenir.