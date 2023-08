Gestion d’OPCVM : CIH BANK finalise l’acquisition de BMCI Asset Management

La BMCI et CIH Bank ont annoncé la finalisation de la cession à CIH BANK de BMCI Asset Management, filiale spécialisée en gestion d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui dorénavant se dénominera « CIH Capital Management ».



Dans un contexte de transformation et animées par la volonté de proposer les meilleures offres à leurs clients et prospects sur le marché, la BMCI et CIH Bank ont fait part, le 17 février 2023, de la conclusion d’un accord de partenariat stratégique portant sur l’activité de gestion d’OPCVM, indique un communiqué conjoint de CIH Bank et BMCI.

Lire aussi | Ministère de l’Economie et des Finances. Un nouveau statut en cours