Mondial féminin 2023. Ce mardi avec France-Maroc, tout sera dit

Ces commentateurs ne prennent aucun risque. Ils savent que le ridicule ne tue pas et que vu la multitude des médias, ils trouveront toujours où s’employer et où «fourguer» leurs analyses. Le football est passionnant et son impact sur les foules permet, même à ceux qui n’y connaissent rien, de dire tout le contraire de ce qu’ils affirmaient la veille. Passons…

On dit que le football est une discipline sportive où le résultat est imprévisible et qu’il se moque des pronostics, avec leur cortège de spécialistes, de consultants, de journalistes plus ou moins spécialisés. Sans oublier la chorale des «mouches du coche» capable de vous expliquer, après coup, pourquoi il y a eu défaite ou pourquoi il n’y a pas eu de victoire avec le même aplomb et sans peur du ridicule.

Mais pour ce Maroc-France, prévu ce mardi 8 août 2023, et qui s’annonce irrésistiblement comme le choc de ce mondial féminin joué à Adélaïde (Australie), on va, une fois n’est pas coutume, ici et maintenant vous dire et écrire que c’est le Maroc qui va gagner. Les Lionnes de l’Atlas ont le vent en poupe, un vent qui va leur assurer d’éliminer les bleues de France. Comment et pourquoi ? Depuis que la France s’est retrouvée face aux Marocaines alors qu’elle souhaitait l’Allemagne, elle est déjà en train de se fustiger toute seule. Même Hervé Renard, coach impeccable, en a le sourire crispé.

Les médias lui mènent la vie dure, l’obligeant à se justifier pour un oui ou pour un non. Lui-même sait qu’il aura beaucoup à perdre si d’aventure il était éliminé par les Marocaines. Au contraire du coach Pedros, qui lui, a retrouvé la sérénité et voit déjà plus loin, au point qu’il en pleure. Mais ce sont des larmes de bonheur. Le Royaume lui fait fête. Un Royaume qui a beaucoup engrangé et dont le peuple savoure cette euphorie. Une euphorie qui, comme par hasard, ressemble à celle de 1984 aux J.O de Los Angeles, née autour des médailles d’or de Nawal et d’Aouita.

Mois d’août ! Est-ce un signe du destin ? Quoi qu’il en soit, l’équipe nationale féminine félicitée par toute la planète et même par la FIFA et son président Infantino, sait bien ce qu’elle a à gagner avec un pays souverain qui a attendu sagement son heure. Et l’heure est venue au moment où la France perd des points partout. Inutile de vous faire un dessin, vous avez bien compris. Ce mardi Inchaa Allah, tout sera dit. Le Maroc gagnera. Tant pis pour les Français, tant pis pour Renard. Mais que voulez-vous, ce résultat de France-Maroc est déjà écrit dans le ciel.