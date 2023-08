États-Unis : les taux de la Fed au plus haut depuis 2001

Alors que l’inflation reste «bien supérieure» à l’objectif de la Banque centrale, cette dernière n’a pas précisé, dans son communiqué, si elle pense continuer à relever les taux dans les mois à venir. « Il est possible de relever encore les taux ou de les stabiliser. Je ne pense pas que les taux vont baisser avant 2024», a précisé Jérome Powell, le président de la Fed lors d’une conférence de presse.

Face à une inflation persistante, la Banque centrale américaine (Fed) a décidé, pour la 11ème fois depuis mars 2022, de relever ses taux directeurs d’un quart de point de pourcentage. Ces derniers, devraient être compris entre 5,25% et 5,50%, au plus haut depuis 22 ans. Un niveau inédit après des taux proches de 0% au sommet de la crise du Covid-19.

Lire aussi | Incubateur/accélérateur. L’UM6P lance LaunchX, un nouveau « Venture Builder »

Les économistes de la Banque centrale américaine «n’anticipent plus de récession» en fin d’année aux États-Unis, principalement du fait de «la résilience de l’économie» jusqu’ici, a indiqué le Président. «L’équipe voit un ralentissement notable de la croissance débuter plus tard cette année, mais compte tenu de la résilience de l’économie récemment, ils ne prévoient plus de récession».

Un mois de juin, sans hausse des taux aux USA , a permis de révéler une certaine efficacité de la politique monétaire restrictive pratiquée dans le pays. En effet, durant ce mois, le taux de chômage est resté à un niveau relativement bas, à 3,6% et surtout l’inflation est tombée à 3% (son plus bas niveau depuis 2021). Toutefois, ce chiffre reste encore loin de 2% fixé comme ambition maximum affichée par la Fed.

Lire aussi | Incubateur/accélérateur. L’UM6P lance LaunchX, un nouveau « Venture Builder »

Ceci dit, si l’inflation et le niveau de chômage poussent à l’optimisme, l’inflation sous-jacente (hors prix de l’alimentation et de l’énergie) frôle les 4,8% sur un an. De même, la lutte acharnée d’augmentation des taux directeurs pourrait faire peser un risque de récession sur l’économie américaine. D’où l’intérêt d’arbitrer correctement la balance inflation/récession. «Nous arrivons à un point, où il y a vraiment des risques des deux côtés», a déclaré en définitif le Président de la Fed.