Incubateur/accélérateur. L’UM6P lance LaunchX, un nouveau « Venture Builder »

Nouvelle opportunité pour les entrepreneurs marocains de bénéficier d’un accompagnement stratégique et opérationnel dans le développement de leurs entreprises, avec la création de la société anonyme LaunchX. Dotée d’un capital social de 10 millions de dirhams et basée à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, LaunchX se présente comme un « Venture Builder » et vise à explorer, incuber et accélérer des entreprises pour le compte de ses clients, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Lire aussi | PLF 2024. Les principaux axes d’orientation

En vertu de l’acte sous seing privé du 13 juin 2023, LaunchX a été constituée pour une durée de 99 ans, avec un capital social entièrement libéré en numéraire. La société est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq membres, dont Youssef El Bari, directeur de l’investissement et de l’innovation au sein de la filiale Innovx du Groupe OCP, Yassine Laghzioui, Chief Executive Officer de UM6P Ventures, Ahmed Reda Tamsamani, Hicham Fenniri, directeur de la recherche et de l’innovation de l’Université polytechnique Mohammed VI et Chief Science and Technology Officer (SBU-LRI) du groupe OCP, Hanane Mourchid, directrice exécutive de la durabilité et du développement vert du groupe OCP, et Amardeep Singh Dhaliwal, demeurant au Canada. La nomination de Charlotte Aude Wieder en tant que Directrice Générale de LaunchX, décidée par le conseil d’administration le 13 juin 2023, vient renforcer l’équipe de direction de l’entreprise. En se positionnant en tant que « Venture Builder », LaunchX adopte une approche novatrice dans le paysage économique marocain. Cette stratégie consiste à accompagner les entrepreneurs et les startups à toutes les étapes de leur développement, en fournissant des ressources, des compétences et des conseils spécialisés. En explorant, incubant et accélérant les entreprises pour le compte de ses clients, LaunchX vise à maximiser leur potentiel de croissance et à favoriser l’innovation dans différents secteurs économiques.

Lire aussi | Production de protéines d’insectes. Comment le Maroc passe à côté d’un business florissant

Cette initiative intervient à un moment où le Maroc cherche à renforcer son écosystème entrepreneurial et à promouvoir l’investissement dans les startups et les entreprises en croissance. En soutenant les entrepreneurs et en favorisant l’émergence de nouvelles entreprises, LaunchX contribue à la diversification de l’économie marocaine et à la création d’emplois. La création de LaunchX est également un signal positif pour le pays en termes d’attraction de talents et d’investissements étrangers. Avec l’appuie de l’Université Mohammed VI Polytechnique et du groupe OCP, LaunchX bénéficie d’une perspective internationale et d’un réseau de partenaires potentiels à l’échelle mondiale.