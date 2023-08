Le groupe Tesca accélère son développement au Maroc

Ce groupe familial devenu ETI (Établissement de Taille Intermédiaire) à coups d’opérations de croissance externe et de croissance organique au pas de charge, vient d’injecter pas moins de 90 millions de dirhams dans ses deux structures basées à Tanger, à savoir Tesca Covering Material Morocco et Tesca Seat Component Morocco (ex-Faw Automotive Morocco).

Il faut dire, que l’équipementier automobile, créateur et fabricant de textiles, matériaux et composants de sièges pour l’habitacle a érigé le Maroc en principale plateforme d’offshoring après la Chine et l’Inde, avec plus de 1.000 salariés répartis sur les trois sites marocains qui fabriquent essentiellement des coiffes automobiles. Aussi, de nouveaux investissements sont prévus au cours des deux prochaines années afin d’accompagner la montée en puissance des filiales marocaines.

Rappelons que Tesca (ex-Trèves TSC), c’est l’histoire d’une entreprise familiale qui a su transformer son savoir-faire textile (qui remonte à 1836) pour se lancer dans l’équipement automobile, en étendant ses activités à l’univers du siège. Avec plus de 4.000 salariés, le groupe revendique un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros (plus de 3 milliards de DH) avec une présence dans une quinzaine de pays.