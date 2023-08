La journaliste et animatrice de radio Malika Meliani (Sayyida Layla) n’est plus

La journaliste et animatrice de radio, Malika Meliani, plus connue sous le nom de « Sayyida Layla » s’est éteinte, vendredi matin à Rabat, à l’âge de 84 ans, a-t-on appris auprès de sa famille. Avec le décès de cette native de Meknès, la scène médiatique marocaine a perdu l’une de ses icônes qui a charmé, de longues années durant, ses auditeurs avec sa voix grave et chaleureuse et ses émissions sociales instructives.

Feue Malika Meliani a su mettre à profit le pouvoir immense de la radio et son influence sur la société, ainsi que les rôles qu’elle peut jouer en matière d’éducation et de sensibilisation.



« Sayyida Layla » a réussi à se forger une réputation avec son émission « J’ai un problème ». Grâce à sa conviction, son talent et ses compétences, elle a conquis les cœurs de centaines de milliers d’auditeurs, toutes catégories d’âge confondues.



À travers son émission phare « Avec la famille », la défunte a réussi aussi à vulgariser les approches juridiques dans un langage arabe marocain (darija) compréhensible, en recevant des avocats et magistrats de renom pour expliquer les droits et obligations aux auditeurs.

Depuis 1982 et pendant de nombreuses années, ses auditeurs fidèles étaient au rendez-vous chaque matin de 08h15 à 09h00 et attendaient avec impatience son émission pour écouter ses conseils.