Le journaliste Omar Salim est mort

Le journaliste de 2M et Médi1, Omar Salim, est décédé ce lundi matin dans une clinique à Casablanca après une longue lutte contre la maladie. Le défunt était âgé de 69 ans.

Ancien journaliste de Médi1 et ancien directeur des programmes et de l’information de 2M, Salim Ben Amar, alias Omar Salim a finalement succombé à sa maladie. « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition du grand journaliste Omar Salim, ancien directeur des programmes et de l’antenne à 2M. Nos sincères condoléances vont à ses proche », annonce la chaine 2M sur Twitter.