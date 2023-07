La mort de Noureddine Boughanmi, une grosse perte d’un journaliste polyglotte

De Casablanca à Tunis et de Tunis à Londres, le défunt cumulait les expériences dans la presse anglophone et francophone laissant sa trace dans plusieurs journaux, dans les trois langues arabe, française et anglaise.

Passionné de littérature, d’actualité et d’art, le défunt a roulé sa bosse, durant les années 1980 et 1990, entre la Tunisie, la France, l’Indonésie, l’Afrique du Sud avant de s’installer définitivement au Maroc. Journaliste au parcours international, Noureddine Boughanmi a accumulé plus de trois décennies d’expérience dans divers médias marocains et étrangers. Il a réalisé des dizaines d’interviews avec des personnalités politiques mondialement reconnues tels que Pascal Lamy, l’ancien commissaire européen au commerce, Supatchai le DG de l’OMC en 2002, Jack Welch, ancien patron de GE. Il n’hésitait pas à solliciter les grandes figures de ce monde grâce à son aisance linguistique. Vif d’esprit, tout en ayant le sens de l’humour, Boughanmi était un très bon titreur.

Feu Noureddine Boughanmi a passé le plus long de sa carrière au sein du Groupe « Les Editions de la Gazette » ( La Gazette du Maroc, Challenge, VH, Lalla Fatéma, ndlr ) , tout comme plusieurs autres belles plumes du Maroc, dont Najib Salmi et Jamal Berraoui, ce dernier a regretté cette disparition affirmant que la mort de Boughanmi est une autre perte importante d’un corps en déperdition. « C’est un grand journaliste, qui est passé par plusieurs grands supports médiatiques dans le monde, dont la chaîne anglaise BBC ».