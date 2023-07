Medi 1 TV poursuit sa mue vers une télé dans l’air du temps

La chaîne de télévision nationale Medi 1 TV continue sur la voie de la modernisation pour améliorer sa performance médiatique et atteindre ses objectifs stratégiques. Pour ce faire, elle renforce ses structures éditoriales et opérationnelles pour plus d’efficacité, d’efficience et d’intégration. Objectif : offrir aux téléspectateurs des contenus plus riches, variés et de meilleure qualité.

Renouveler en permanence sa ligne éditoriale est un enjeu majeur pour la chaîne. C’est ce qui lui permet de rester à jour sur les défis de l’actualité audiovisuelle, de renforcer sa position et sa crédibilité professionnelle auprès des téléspectateurs au Maroc et à l’étranger. Medi 1 TV souhaite également présenter une image d’un Maroc en pleine renaissance, sur la voie du progrès et du développement, tout en valorisant son statut parmi les nations et en favorisant les échanges entre les différentes cultures.