HCP : Le moral des ménages à son plus bas niveau en 15 ans

Les résultats de l’enquête de conjoncture auprès des ménages confirment ce constat : 87,3% des ménages estiment que leur niveau de vie s’est dégradé au cours des 12 derniers mois, tandis que seulement 2,7% ont observé une amélioration. Le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie atteint son niveau le plus bas à -84,6 points. Dans le registre évolution future du niveau de vie, 53,4% des ménages s’attendent à une dégradation, tandis que 9,7% anticipent une amélioration. Le solde d’opinion pour cet indicateur est de -43,7 points. L’enquête révèle également que 85,3% des ménages prévoient une augmentation du chômage au cours des 12 prochains mois, et 78,8% considèrent que ce n’est pas le moment opportun pour effectuer des achats de biens durables.

Le moral des ménages poursuit sa chute au deuxième trimestre de 2023, atteignant son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). L’indice de confiance des ménages (ICM) s’établit à 45,4 points, en baisse par rapport aux 50,1 points du deuxième trimestre de l’année précédente.

Pour ce qui est des revenus et les dépenses, 53,4% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, tandis que 44% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne. En ce qui concerne la situation financière, 60,6% des ménages estiment qu’elle s’est dégradée au cours des 12 derniers mois. Sur le plan de l’évolution future de leur situation financière, 18,5% des ménages prévoient une amélioration, tandis que 24,6% s’attendent à une dégradation.

L’enquête met également en évidence une perception négative des ménages concernant l’épargne, les prix des produits alimentaires et l’inflation. En effet, 89,7% des ménages prévoient d’épargner au cours des 12 prochains mois, tandis que 98,1% estiment que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois. Pour l’avenir, 72,5% des ménages s’attendent à une augmentation des prix des produits alimentaires, tandis que seulement 4,8% anticipent une diminution.

Cette enquête trimestrielle met en évidence les préoccupations et les perspectives des ménages marocains, reflétant une confiance en baisse et des inquiétudes concernant la situation économique et financière du pays.