Accords de libre-échange. Les importations marocaines en hausse en 2022

Selon le dernier rapport annuel de l’Office des Changes sur le commerce extérieur, les importations du Maroc effectuées dans le cadre des Accords de libre-échange (ALE) se sont situées à 207,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, soit une hausse de 20,9% par rapport à 2021.

Dans le détail, ces importations ont été effectuées à hauteur de 66,6% dans le cadre de l’accord avec l’Union Européenne (UE), précise l’Office dans ce rapport élaboré selon le manuel des Nations Unies (IMTS 2010). Les importations réalisées dans le cadre de l’accord avec l’UE ont affiché une hausse de 15,1%, à la faveur de l’augmentation des importations originaires de l’Espagne (+15,1%), de la France (+10,4%), de l’Italie (+16,7%) et de l’Allemagne (+13,4%), indique la même source.



S’agissant de l’accord avec les États-Unis, il s’est classé en deuxième position devançant l’accord de la Turquie pour représenter 15,2% du total des importations effectuées dans le cadre des ALE. Les importations bénéficiant de cet accord se sont établies à 31,5 MMDH en 2022, en augmentation de 60,8% comparativement à 2021. Pour ce qui est des importations bénéficiant de l’accord d’Agadir, celles-ci ont progressé de 16% en 2022. La hausse concerne les importations originaires de tous les pays signataires dudit accord. En revanche, les importations effectuées dans le cadre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) se sont stabilisées après avoir enregistré une baisse de 4,1% en 2021. Le repli des importations originaires de la Norvège (-166 millions de dirhams – MDH) et de l’Islande (-2 MDH) est compensée par la hausse de celles originaires de la Suisse (+172 MDH) et du Liechtenstein (+2 MDH).



Pour leur part, les importations effectuées dans le cadre de l’accord de la Turquie ont augmenté de 20,5% à 27,1 MMDH en 2022. Ce rapport permet, outre le suivi de la conjoncture économique, de répondre aux besoins en informations exprimés par les pouvoirs publics, les organismes internationaux et les opérateurs économiques nationaux et étrangers. La publication de ce rapport s’inscrit dans le cadre des actions de l’Office des Changes tendant à enrichir davantage l’information relative aux statistiques des échanges extérieurs.