Marrakech-Safi : Ces projets d’envergure à la hauteur du rayonnement touristique international

Marrakech-Safi recèle un potentiel de développement socio-économique indéniable. La région détient 22% de la surface agricole utile du pays et contribue à plus de 28% à la production minière nationale. Elle est également marquée par la diversification de ses ressources humaines, par la formation proposée au niveau de ses écoles et facultés. Marrakech-Safi a réalisé ces dernières années un important développement économique et social, elle a pu attirer d’importants investisseurs nationaux et étrangers. Dotée de plusieurs atouts, la région pèse lourd dans l’économie du pays en termes d’indicateurs socio-économiques. Ainsi, pour se limiter au seul exemple de Marrakech, la Cité ocre a le plein mérite, ces dernières années, de conforter sa position de destination phare à l’international, en accueillant des chantiers et des projets phares. Métropole régionale, mondialisée, convoitée par les grands investissements touristiques et immobiliers, Marrakech dispose d’un ensemble d’axes structurants: aériens, routiers, autoroutiers, voie ferrée, qui lui assure aujourd’hui une bonne connectivité. Une position stratégique appelée à se renforcer avec les grands projets programmés: ligne de train à grande vitesse, d’autres lignes d’autoroute…

Il faut dire que la capitale touristique du Royaume continue d’être hyper-attractive. Que ce soit pour son tourisme, son industrie agroalimentaire, son artisanat, elle frappe les esprits. Rares sont les destinations touristiques dans le monde qui ont construit un succès tel que celui de Marrakech. La ville ocre s’impose aujourd’hui comme une marque. Ainsi, en capitalisant sur tout ce que représente la cité ocre, la SDL Marrakech Bahja vient voir le jour où sont actionnaires la mairie, des ministères et l’OCP pour gérer de manière professionnelle toutes les infrastructures de loisirs dépendant de la commune et pourquoi pas en créer d’autres. La ville cherche à reprendre son statut de première ville propre. Marrakech vient de prendre une décision courageuse pour renforcer l’embellissement de la ville qui passe par une propreté immaculée en injectant 53 millions de DH à travers un avenant au contrat qui la lie aux gestionnaires. En termes d’infrastructures, la ville vient de démarrer une véritable mise à niveau. Ses avenues, ses rues, ses voiries vont être totalement restaurées. Le Conseil de la ville a lancé un gigantesque chantier de réhabilitation des espaces urbains et de la sécurité routière de Marrakech pour un investissement de 710 millions de DH, financés par un partenariat entre la commune de Marrakech, le Conseil de la Région et le ministère de l’Intérieur. Ainsi, 100 kilomètres de voiries structurantes, des souterrains, de ponts au niveau des points de congestion et la création de 6 trémies sont programmées à l’horizon 2026. En parallèle, les premiers BHNS seront opérationnels dès l’an prochain.

Destination touristique, Marrakech aspire à développer d’autres secteurs à forte valeur ajoutée et diversifier son économie. Son ADN industriel reste indéniable. Grâce également à son économie du savoir, ses universités à Marrakech et à Benguérir, la ville va se positionner sur l’industrie du numérique. Aujourd’hui, mairie, CRI et région et autorités locales travaillent de concert pour dupliquer ce qui a été fait pour le tourisme pour les autres secteurs à forts potentiels. Les grandes infrastructures sont programmées pour Marrakech et pour le reste de ses provinces. L’OCP a un grand rôle à jouer au cours des 25 prochaines années dans le développement de la région de Marrakech/Safi, qui représente le territoire le plus important de cette entreprise.

Parmi les rôles qui peuvent être assignés à cet opérateur économique, la promotion des investissements dans la région, le développement des partenariats stratégiques avec des investisseurs étrangers sans parler de la recherche, la formation des agriculteurs et la promotion des énergies renouvelables. Par ailleurs, l’Office est en train d’investir 70 milliards de DH dans la région d’ici 2027. Autant de bonnes nouvelles pour Marrakech et ses provinces qui laissent présager une nouvelle vague de croissance pour cette région. En effet, un investissement de plus de 12 milliards de DH sera consacré au Programme de développement régional (PDR) de Marrakech-Safi pour la période 2022-2027. Ce programme approuvé par le Conseil régional en mars dernier, comporte 67 projets répartis sur quatre principaux domaines. Il porte sur 10 orientations stratégiques visant la mise en œuvre de la cohésion sociale et territoriale, l’amélioration des conditions de vie et l’environnement des citoyens dans les centres urbains et les zones rurales.