Université. L’UPSSA annonce la date de son concours d’admission

L’Université Privée de la Santé et des Sciences d’Agadir (UPSSA) a annoncé la tenue de son concours d’admission. Ce dernier se déroulera le 12 août courant.

Selon le staff dirigeant de cette même université, les candidats intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant sur leur site officiel : www.upssa.ac.ma/admissions. Concrètement, l’UPSSA ouvrira ses portes courant septembre et accueillera ses étudiants dans quatre établissements d’enseignement supérieur, à savoir ceux de la Faculté de Médecine, de la Faculté de Pharmacie, de la Faculté des Sciences Biomédicales Appliquées et de la Faculté des Sciences Infirmières et Techniques de Santé.