L’UM6P accueille le Nobel de médecine Richard Roberts

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a ouvert les portes de sa deuxième édition du « International Campus of Excellence Africa » en invitant l’un des plus grands visionnaires de la recherche médicale, le professeur Richard J. Roberts, lauréat du Prix Nobel de médecine en 1993.

Cet événement s’est tenu à Benguerir le 8 novembre 2024, avec pour objectif de rassembler des leaders, des chercheurs, et des étudiants autour du thème « Empowering Advanced Glocal Thinkers ». L’initiative s’inscrit dans une mission plus vaste de l’UM6P visant à former une nouvelle génération de penseurs capables d’avoir un impact à la fois local et global.

Lors de son intervention, le Pr. Richard Roberts a partagé son expérience personnelle et professionnelle en décrivant le « chemin vers le Prix Nobel ». Pour le chercheur, la clé de la réussite réside dans la curiosité et la passion, deux valeurs qu’il encourage les jeunes scientifiques à cultiver. « Il n’existe pas de recette miracle pour décrocher un prix Nobel. Il suffit d’être curieux, de suivre sa passion et de ne pas craindre l’échec. Au final, de belles choses finiront toujours par se réaliser », a-t-il confié, inspirant ainsi les étudiants et chercheurs présents à poursuivre leurs ambitions sans crainte.

Le « International Campus of Excellence Africa », soutenu par des figures prestigieuses, dont 50 lauréats du Prix Nobel et des personnalités influentes de divers secteurs, se veut un espace de dialogue et de collaboration. Khalid Baddou, Co-Chair de l’événement, a souligné l’engagement de l’UM6P à former des jeunes leaders dotés d’un esprit scientifique et entrepreneurial. « À l’UM6P, nous avons pour ambition d’ouvrir le monde à nos étudiants pour qu’ils puissent, à leur tour, contribuer à le transformer. Notre université se veut un pôle d’excellence pour l’exploration scientifique et l’innovation, un lieu où se forment les futurs lauréats du Prix Nobel », a-t-il déclaré.

Cet événement a aussi attiré des institutions prestigieuses, telles que la Royal European Academy of Doctors et l’Académie du prix Charlemagne, témoignant de l’importance croissante de l’UM6P en tant que centre d’excellence en Afrique. L’université entend ainsi renforcer sa position dans le domaine de l’éducation et de l’innovation en contribuant à la formation de talents aptes à relever les défis mondiaux.