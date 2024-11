Première historique : L’ambassadeur de France au Maroc se rend à Laâyoune et Dakhla

Du 11 au 13 novembre 2024, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, effectuera une visite sans précédent dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, au cœur des Provinces du sud.

Ce déplacement, accompagné d’une délégation de collaborateurs de l’ambassade en charge des affaires culturelles, éducatives et économiques, marque une première historique dans les relations franco-marocaines avec cette région. Il s’inscrit dans une volonté affichée de la France de renforcer sa compréhension des enjeux locaux et d’ouvrir la voie à une coopération de développement dans cette zone.

Lire aussi | Le marocain InnovX et le français NetZero mettent le cap sur la Côte d’Ivoire pour produire du biochar

Ce déplacement a pour objectif d’établir un dialogue direct avec les populations locales ainsi que les autorités de Laâyoune et Dakhla, permettant ainsi à la France de mieux saisir les spécificités et les besoins de ces régions. Selon les positions exprimées par le président Emmanuel Macron lors de sa récente visite d’État au Maroc, ce rapprochement vise à identifier des actions concrètes que la France pourrait entreprendre pour soutenir le développement économique et social local. Cette démarche témoigne d’une volonté de renforcer l’engagement de la France envers ces territoires.

Lire aussi | Dans une interview accordée à l’hebdomadaire Le Point, Bourita dessine les nouvelles perspectives avec la France et au-delà » [Vidéo]

Parallèlement, la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) organisera des « Journées économiques » dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Une cinquantaine de chefs d’entreprises et décideurs économiques marocains et français y participeront, offrant un cadre d’échanges et de partenariats potentiels pour stimuler les activités économiques locales. Ce programme se veut un catalyseur pour le développement de projets à fort impact social et économique dans les deux régions.