La CNSS met en garde contre des tentatives d’arnaques aux coordonnées bancaires

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) met en garde les citoyens contre des tentatives de fraude impliquant l’usurpation d’identité de ses représentants.

Plusieurs assurés auraient été contactés par des individus se faisant passer pour des agents de la CNSS et sollicitant leurs coordonnées bancaires.

La CNSS alerte ses assurés sur les risques liés à la divulgation d’informations personnelles et bancaires à des tiers non vérifiés, soulignant que ces pratiques peuvent conduire à des fraudes et à l’utilisation malveillante des données personnelles. Afin de protéger ses assurés, la CNSS rappelle qu’elle ne demande jamais de telles informations par téléphone ou message non sécurisé.

L’organisme public précise qu’il prendra toutes les mesures judiciaires nécessaires pour poursuivre les individus impliqués dans ces activités frauduleuses. Pour garantir la fiabilité des informations reçues, la CNSS invite ses assurés à vérifier systématiquement l’authenticité des communications via son site officiel, www.CNSS.ma, ou ses pages officielles sur les réseaux sociaux.