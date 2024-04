Avec ses 6 800 millionnaires, le Maroc confirme son statut de pôle économique clé

Selon Henley & Partners, le Maroc se classe au 5ème rang des pays africains avec le plus de millionnaires. Les villes de Tanger et Marrakech connaissent une croissance exponentielle de la population millionnaire, offrant des perspectives prometteuses pour les investissements dans l’immobilier de luxe.

L’Afrique, un continent longtemps dépeint comme un puits de pauvreté, se révèle désormais comme un eldorado pour les millionnaires et milliardaires du monde entier. Selon le récent rapport « Africa Wealth Report 2024 » de Henley & Partners, la richesse investissable totale en Afrique s’élève actuellement à 2500 milliards de dollars, tandis que sa population millionnaire devrait augmenter de 65% au cours de la prochaine décennie.

Les « Big 5 » des marchés de richesse africains – l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc – concentrent à eux seuls 56% des millionnaires du continent et plus de 90% de ses milliardaires. Malgré une décennie difficile, l’Afrique du Sud demeure le pays le plus riche avec 37 400 millionnaires, suivie de l’Égypte avec 15 600 millionnaires. Le Maroc se hisse à la 5ème place avec 6 800 millionnaires, confirmant son statut de pôle économique clé en Afrique du Nord.

Au niveau urbain, c’est Johannesburg qui trône en tête avec 12 300 millionnaires, suivie de près par Le Caire, Nairobi et Lagos. Cependant, les villes marocaines de Tanger et Marrakech figurent parmi les futures destinations prometteuses, avec une croissance millionnaire attendue de plus de 85% d’ici 2033.

Marrakech, Tanger, Casablanca avec leur immobilier de luxe

L’immobilier de luxe constitue un secteur phare pour attirer les ultra-riches. Sur le continent, Cape Town domine le marché avec des propriétés résidentielles de premier ordre évaluées à 5600 dollars le mètre carré. Marrakech (2 200 dollars/m2), Tanger (1 600 dollars/m2) et Casablanca (1400 dollars/m2) figurent dans le club exclusif des villes africaines aux propriétés immobilières les plus chères, offrant ainsi des opportunités lucratives pour les investisseurs dans ce secteur.

Du point de vue stratégique, le Maroc se positionne idéalement pour tirer parti de cette nouvelle donne. Avec une stabilité politique et économique relative, une position géographique privilégiée entre l’Europe et l’Afrique, ainsi qu’une attractivité touristique et immobilière grandissante, le Royaume pourrait séduire davantage d’investisseurs fortunés.

Cependant, le succès de cette stratégie dépendra de la capacité du Maroc à mettre en place un cadre réglementaire solide et une gouvernance transparente, propices aux investissements étrangers tout en protégeant les intérêts de ses citoyens.