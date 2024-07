Le FMI maintient ses prévisions de croissance mondiale à 3,2% en 2024 et 3,3% en 2025

Le Fonds Monétaire International (FMI) a maintenu ses prévisions de croissance mondiale à 3,2% cette année et 3,3% en 2025.

Selon les dernières perspectives de l’économie mondiale, publiées mardi par le FMI, la flambée des prix des services freine les progrès de la désinflation, ce qui complique un retour à la normale de la politique monétaire.

Les risques d’accélération de l’inflation se sont ainsi accrus, ce qui laisse entrevoir des taux d’intérêt plus élevés pour encore plus longtemps, dans un contexte d’escalade des tensions commerciales et d’une plus grande incertitude en matière de politique économique, relève le rapport.

Selon l’institution financière internationale basée à Washington, il convient d’échelonner soigneusement la combinaison des mesures afin de stabiliser les prix et de reconstituer les réserves qui se sont réduites.

L’activité mondiale et le commerce international se sont renforcés au tournant de l’année, les échanges commerciaux étant stimulés par de fortes exportations en provenance d’Asie, en particulier dans le secteur technologique.

Aux États-Unis, après une période prolongée de forte activité, un ralentissement de la croissance plus marqué que prévu a été relevé, reflétant une modération de la consommation, ajoute la même source. Des signes de reprise économique se sont matérialisés en Europe, tirés par une amélioration de l’activité des services, souligne le rapport, ajoutant qu’en Chine, la hausse de la consommation intérieure a stimulé l’activité économique au premier trimestre.

