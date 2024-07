Maroc: 31.481 entreprises créées à fin avril 2024

Le nombre d’entreprises créées au Maroc s’est établi à 31.481 unités durant les quatre premiers mois de l’année 2024, selon l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (22.856) et personnes physiques (8.625), indique l’OMPIC dans le tableau de bord général de son baromètre sur la création des entreprises.

La répartition sectorielle révèle une prédominance du commerce avec une part de 34,73%, suivi des services divers (19,23%), du Bâtiment et travaux publics (BTP) et des activités immobilières (18,85%), des transports (8,14%), des industries (7,24%), des hôtels et restaurants (5,46%), du secteur des TIC – Technologies de l’information et de la communication (2,68%), des activités financières (2,05%) et de l’agriculture et pêche (1,61%).

Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 9.714 entreprises créées à fin avril dernier, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4.596), Marrakech-Safi (3.639), Rabat-Salé-Kénitra (3.607), Fès-Meknès (2.219), Souss-Massa (2.096), l’Oriental (1.882), Laâyoune-Sakia El Hamra (1.283), Béni Mellal-Khénifra (927), Drâa-Tafilalet (761), Dakhla-Oued Ed-Dahab (513) et Guelmim-Oued Noun (244).

Quant à la répartition par forme juridique, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL AU) arrive en première position avec une part de 65,3% des entreprises créées, suivie de la société à responsabilité limitée (SARL) avec 34,1%, et de la société anonyme (SA) avec 0,2%.