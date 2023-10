Nouvel hippodrome d’El Jadida : lancement imminent des travaux

Après les études d’impact social et environnemental lancées en septembre 2022, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) s’apprête à lancer les travaux du nouvel hippodrome d’El Jadida.

Près de deux ans après avoir signé une convention avec la Fédération des Organisateurs de Salons et Evénements (FORSE) au titre de laquelle la SOREC s’engage à organiser à la province d’El Jadida pas moins de cinq salons par an dédiés à la promotion des activités équestres, cet établissement public sous tutelle du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des Eaux et Forêts, a enfin finalisé l’étape des études préalables et du choix des différents prestataires qui l’accompagneront dans le projet de ce nouvel hippodrome, en l’occurrence Chaoui El Faiz El Ghali, et Novec respectivement en tant qu’architecte et bureau technique en charge des études techniques et du suivi des travaux, ainsi que la société Corealis qui devra s’acquitter de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO).