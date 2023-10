Fiat 600e. L’électrique lui va si bien

Lire aussi | Alfa Romeo. Les Giulia et Stelvio restylés désormais disponibles au Maroc

Pour la petite histoire, Fiat a exhumé du passé l’appellation 600, une citadine qui a connu ses heures de gloire durant les années 60. Il va sans dire, que le nouveau modèle n’a plus rien à voir avec sa légendaire devancière ; et pour cause, on parle ici d’un SUV urbain. Pour le coup, ce dernier se réapproprie les derniers codes stylistiques de Fiat, tels qu’aperçus sur la 500e. Ce qui se remarque notamment au niveau de la calandre et des projecteurs avant assez similaires. Quelques petits détails viennent agrémenter par endroit la carrosserie dont le rappel de la dénomination 600 sur les bas de portes ou sur le bouclier arrière. Compte tenu de son gabarit (4,17m de long, 1,78 m de large et 1,52 m de haut), ce nouveau modèle bénéficie d’une habitabilité très appréciable. Dans sa finition «La Prima», notre version d’essai hérite d’une sellerie couleur ivoire, ornée du monogramme Fiat couleur turquoise. Le siège conducteur est équipé d’un réglage électrique à 6 positions et d’une fonction de massage dorsal.

La présentation est bien dans l’air du temps, malgré la présence par endroits de plastiques durs. Mais ils ont l’avantage d’être bien assemblés et devraient résister à l’épreuve du temps. Dans le détail, la planche de bord est typique de chez Fiat et accueille une instrumentation numérique de 7 pouces et de 10,25 pouces pour l’écran multimédia. Tactile, ce dernier intègre le système de navigation, entièrement personnalisable, une connectivité pour smartphone de type «Apple CarPlay» et «Android Auto» sans fil, voire des services connectés.

Les rangements ne manquent pas, à commencer par celui situé au niveau de la console centrale qui se ferme de manière magnétique et qui intègre un chargeur à induction et des prises USB types A et type C. Justement, le coffre affiche une capacité de 360 litres, ce qui reste suffisant. Sous le plancher de ce même coffre, on retrouve de série un chargeur de 11 kW et un câble de type Mode 3 pour la recharge à domicile ou dans les lieux publics. De quoi garantir une charge complète en moins de 6 heures. À noter qu’elle est équipée d’un système de charge rapide de 100 kW, permettant en seulement 27 minutes de passer de 20 à 80 %.

Sous le capot, la Fiat 600e étrenne un bloc électrique de 156 chevaux alimenté par une batterie de 54 kWh. De quoi lui assurer une autonomie supérieure à 400 km en cycle mixte WLTP et de plus de 600 km en cycle urbain. Sur route, cette 600e est plaisante à mener. Outre sa belle réserve de puissance, elle peut compter sur son rayon de braquage court qui lui autorise beaucoup de maniabilité en ville. On peut d’ailleurs opter en ville pour le mode de conduite «normal», qui rend les manœuvres plus légères, et le «mode éco», qui optimise la consommation.

Pour peu que l’on s’aventure hors agglomération et que l’on enclenche le mode «sport», le dynamisme de son bloc électrique et sa bonne tenue de route procurent instantanément au conducteur de bonnes sensations fortes à son volant. En attendant de voir ce modèle débarquer prochainement dans le Royaume, son tarif d’attaque en Europe débute à partir de 35 900 euros pour la finition d’entrée de gamme baptisée «Red» et 40 900 euros pour la version la plus huppée, à savoir «La Prima».

2 questions à Guillaume Clerc, Directeur du produit Fiat & Abarth.



Challenge : Quelles sont les attentes de Fiat avec cette nouvelle 600e ?

Guillaume Clerc : Les attentes de Fiat avec ce véhicule sont assez claires. C’est de pouvoir investir de nouveau le segment B en proposant plus d’espace, plus d’habitabilité, plus de coffre et de rangements à l’attention de nos clients. Outre sa déclinaison électrique, ce modèle sera proposé en version hybride. Des offres clairement adaptées à l’ensemble de nos clients, y compris au Maroc, et je n’ai aucun doute quant à son succès commercial.

Challenge : Comment jugez vous l’autonomie qu’offre la 600e ?

G.C. : L’autonomie de la Fiat 600e est supérieure à 400 km dans une norme de roulage qui combine aussi bien un usage routier et autoroutier. On peut même atteindre 600 km d’autonomie en cycle urbain. Nous pourrions proposer plus d’autonomie, mais la question est de savoir si les clients en ont réellement besoin. Pour un usage quotidien, et plus particulièrement urbain, ce qui constitue l’un des atouts de la nouvelle Fiat 600e, les clients effectuent par jour entre 40 et 80 km, pas plus. Ce serait presque une erreur de les inciter à aller sur plus d’autonomie, tout simplement parce que cela imposerait de mettre plus de batteries, et donc d’avoir un véhicule plus lourd. Je pense qu’avec ce nouveau véhicule , nous offrons un très bon compromis entre l’autonomie, le prix et le respect des vrais besoins des clients.