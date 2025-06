Stellantis rationalise la structure juridique de sa nouvelle filiale SOPRIAM

Quelques mois après avoir finalisé la prise de contrôle du Groupe Sopriam auprès de son ex-propriétaire la holding royale Al MADA, le géant mondial Stellantis y apporte sa première touche au niveau de la restructuration juridique de sa nouvelle filiale au Maroc.

Le groupe franco-italien né en 2021 d’une fusion de Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles, vient de fusionner Groupe Sopriam et son concessionnaire exclusif sur la région de Rabat et filiale à 100%, Société Générale d’Automobiles (SGA), opère et emploie environ 200 personnes.

Cette réorganisation de l’organigramme juridique de l’importateur historique au Maroc des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles est motivée par la volonté du nouveau maitre des lieux de simplifier et rationaliser les structures de l’absorbant et l’absorbée, la réduction des coûts de fonctionnement et de gestion des deux entités fusionnées et la création d’une synergie dans les structures et les moyens matériels et financiers entre les deux sociétés objet de cette fusion-absorption. Aussi, à compter de cette opération, le total des actifs de SGA qui s’élevait à plus de 300 millions de dirhams a été intégralement repris au niveau du bilan du Groupe Sopriam au même titre que le passif d’ailleurs.

Rappelons qu’en 2024, Stellantis avait repris auprès d’Al Mada le reste du capital de Groupe Sopriam qu’il ne détenait pas encore après une première transaction entre les deux partenaires deux ans auparavant. Cette reprise du plus ancien distributeur au Maroc de la marque au lion par le fabricant de celle-ci reflète la volonté de Stellantis de contrôler son dispositif de distribution au Maroc qui s’est complexifié après la naissance de ce groupe multi-marques en 2021 et est devenu assez fractionné avec d’une part, une filiale commerciale directe avec des concessionnaires privés et un point de vente en réseau propre (le réseau Italcar), Auto Hall, en charge des marques OPEL et Maserati et, enfin, le partenaire historique, Groupe Sopriam.