Bourse des Valeurs de Casablanca. De nouveaux seuils de variation pour les titres

À partir de demain 9 octobre 2023, la variation maximale à la hausse et à la baisse du cours d’un titre de capital pendant une même séance, à la Bourse des Valeurs de Casablanca, sera limitée aux seuils suivants : 10% du cours de référence pour les titres de capital dont la cotation est en mode continu ; et 6% du cours de référence pour les titres de capital dont la cotation est en mode fixing.

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient de prendre une décision majeure visant à revoir à la hausse les seuils de variation maximale des actions et autres titres de capital inscrits à la Bourse des Valeurs de Casablanca.

Cette décision, qui entre en vigueur dès ce lundi, vise à renforcer la stabilité et la confiance dans le marché boursier marocain face à la conjoncture actuelle et à l’évolution des indicateurs financiers. La décision de l’AMMC intervient dans un contexte où les marchés financiers sont soumis à des fluctuations importantes et potentiellement volatiles. En augmentant les seuils de variation maximale, l’AMMC cherche à prévenir les mouvements excessifs des cours des actions, tout en permettant une certaine flexibilité pour les investisseurs.

Un cadre clair pour les investisseurs

Ces nouvelles limites fournissent un cadre clair aux investisseurs en définissant les fluctuations maximales acceptables pour les actions cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca. Elles visent à éviter les mouvements brusques des cours, susceptibles de perturber le fonctionnement régulier du marché et de compromettre la confiance des investisseurs.

L’AMMC souligne son engagement à surveiller attentivement l’évolution de la Bourse des Valeurs de Casablanca et à intervenir si nécessaire pour préserver le bon fonctionnement du marché des capitaux. Il faut dire que cette décision témoigne de la volonté de l’AMMC de maintenir un équilibre entre la nécessité d’assurer la stabilité du marché et la facilitation des échanges et des investissements.

Réduire la volatilité excessive des cours

L’impact de cette décision sur le marché boursier marocain est susceptible d’être significatif. D’une part, elle peut contribuer à réduire la volatilité excessive des cours, offrant ainsi une plus grande prévisibilité aux investisseurs. D’autre part, elle peut également influencer les stratégies d’investissement, incitant les acteurs du marché à ajuster leurs approches pour tenir compte des nouvelles limites de variation.

Il convient de noter que ces seuils de variation maximale ne sont pas figés dans le temps et pourraient être ajustés à l’avenir en fonction des conditions du marché. Soulignons que l’AMMC continuera d’évaluer en permanence la situation et de prendre les mesures appropriées pour maintenir un marché équilibré et transparent.