Maroc. Le temps ce dimanche 8 octobre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 08 octobre 2023 :



– Temps chaud à localement très chaud sur les provinces Sud, le Centre et les plaines Nord.

– Nuages bas persistants avec risque de la bruine sur l’Ouest de la rive méditerranéenne.



– Formations brumeuses sur les côtes atlantiques, l’Est de la rive méditerranéenne et sur le Nord de l’Oriental.

– Temps stable et ciel clair à peu nuageux en général.

– Chasse-poussières ou chasse-sables sur le Centre et le Sud du pays.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Nord des provinces Sud et le Sud de l’Anti-Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de 08/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, 21/28°C sur les provinces Sud et de 16/24°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère baisse ou peu variables.

– Mer peu agitée à agitée en méditerranée, sur le détroit et au nord de Larache et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie nationale pour cette journée :