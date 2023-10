Maroc. L’essentiel de l’actualité du vendredi 6 octobre

Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU.

Finance : Assemblées annuelles BM-FMI : Arrivée à Marrakech de la DG du FMI, Kristalina Georgieva

La directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva, est arrivée, vendredi après-midi à Marrakech, à la tête d’une délégation du Fonds, pour prendre part aux travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI, prévus du 09 au 15 octobre courant.

Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI

Investissement : Lancement de l’alignement stratégique des CRI

L’alignement stratégique des centres régionaux d’investissement (CRI) a été lancé, mercredi dernier, lors d’une réunion présidée par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, en présence des directeurs généraux des 12 CRI.

Justice : Nasrollah obtient gain de cause face au CCC-Sun Beach

Le tribunal ordonne sa réintégration immédiate et sans appel de Me Kamal Nasrollah au club l’association CCC-Sun Beach. L’instance judiciaire n’accorde cette décision qu’en cas de violation flagrante de la loi. Cette affaire démontre qu’un seul membre, fort de son droit, peut tenir tête aux dirigeants d’une association qui s’estiment au-dessus de la loi et de la souveraineté marocaine.

Me Kamal Nasrollah

Enseignement : Le nouveau statut unifié décrié par les enseignants

Le nouveau statut unifié des enseignants a conduit ces derniers à manifester, organisant des sit-ins devant le ministère de l’Éducation nationale et une marche vers le Parlement. Alors que les enseignants estiment que le nouveau statut ne fait qu’accentuer les écarts et les injustices au sein de leur profession, la tutelle affirme que cette réforme vise à « renforcer l’attractivité de l’enseignement et de rendre ses lettres de noblesse à l’école publique ».

Les enseignants ont organisé un sit-ins devant le ministère de l’Éducation nationale et une marche vers le Parlement.

Bourse : La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse vendredi, son indice de référence, le MASI progressant de 1,43%, à 12.428,09 points (pts). Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 1,51%, à 1.007,81 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, grimpait de 1,53%, à 923,12 pts.

Nomination : Istanbul : Benalilou réélu membre du bureau dirigeant et du Conseil d’administration de l’OICOA

Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a été réélu, vendredi à Istanbul, membre du bureau dirigeant et du Conseil d’administration de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs des Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OICOA). La réélection de Benalilou a eu lieu lors de la troisième réunion de l’Assemblée générale de l’OCI, tenue les 05 et 06 courant à Istanbul, aux côtés des Ombudsmans de l’Azerbaïdjan, de Bahreïn, d’Indonésie, de l’Iran, du Pakistan et de la Turquie, indique le Médiateur du Royaume dans un communiqué.

Mohamed Benalilou, médiateur du Royaume entre Hassan Abyaba, ancien ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et Faiçal Laaraichi, président du Comité national olympique marocain.

Sport : CAF. Un sort en poules plutôt clément pour le WAC et la RSB

Le tirage au sort des poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF, qui a eu lieu vendredi à Johannesburg, a mis le Wydad de Casablanca dans le groupe B de la Ligue des Champions, aux côtés de Simba SC (Tanzanie), Asec Mimosas (Côte d’Ivoire) et Jwaneng Galaxy (Botswana). En Coupe de la CAF, la Renaissance de Berkane se retrouve dans la poule des Diables Noires du Congo, du Stade Malien, et de Sekhukhune United d’Afrique du Sud.