Coupe du monde 2030. La presse ibérique : renforcer l’amitié Espagne-Portugal et célébrer la diversité culturelle du Maroc

En Espagne, les journaux sportifs, tels que Marca et AS, considèrent cette candidature comme une opportunité unique de ramener la Coupe du Monde en Espagne, qui a été le pays hôte pour la dernière fois en 1982. Ils mettent en avant la qualité des infrastructures sportives et la passion des supporters espagnols pour le football comme des atouts majeurs de cette candidature historique.

La presse espagnole et portugaise a réagi avec un enthousiasme débordant à la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour accueillir la Coupe du Monde de football en 2030. Les médias des deux pays insistent sur l’importance historique de cette candidature, qui coïnciderait avec le centenaire de la Coupe du Monde et renforcerait les liens entre les nations ibériques.

Au Portugal, des médias tels qu’A Bola et Record expriment également leur soutien à la candidature conjointe. Ils insistent sur l’importance de cet événement pour le Portugal, qui n’a jamais eu l’occasion d’accueillir la Coupe du Monde malgré son riche héritage footballistique. Les médias portugais soulignent également le rôle de cette candidature dans le renforcement des relations entre le Portugal, l’Espagne et le Maroc.

Dans l’ensemble, la presse espagnole et portugaise s’accorde à dire que cette candidature conjointe offre une occasion unique de célébrer le football, de renforcer l’amitié entre les nations ibériques et de mettre en lumière la diversité culturelle du Maroc. Cette annonce suscite un immense espoir et une grande excitation parmi les supporters de football des trois pays, qui rêvent de voir la Coupe du Monde 2030 se dérouler sur leur sol.

Un Mondial relie trois continents : une première

La candidature conjointe de l’Espagne, du Portugal et du Maroc a été confirmée officiellement. Le tournoi débutera de manière novatrice en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, avec le premier match qui se tiendra à Montevideo. Ensuite, le reste du tournoi se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc, les lauréats de cette candidature.

L’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay auront l’honneur d’accueillir les matchs d’ouverture. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est réjoui de cette décision unanime du Conseil de la FIFA, soulignant que le football avait uni trois continents et six pays dans un événement historique. Il a exprimé sa joie et sa gratitude envers ceux qui ont rendu cette proposition possible.

Cette décision résulte d’une alliance entre les deux candidatures, en particulier en soutien à la candidature sud-américaine, qui manquait d’infrastructures. La FIFA a choisi de célébrer le centenaire de la première Coupe du Monde, qui s’est déroulée en Amérique du Sud, en soutenant cette candidature.

Ainsi, l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine joueront devant leur public, puis voyageront en Europe pour poursuivre le tournoi dans les pays hôtes, l’Espagne, le Portugal et le Maroc. Cette idée d’une Coupe du Monde se déroulant sur trois continents a été évoquée il y a quelques mois, avec une possible candidature entre l’Arabie saoudite (Asie), l’Égypte (Afrique) et la Grèce (Europe). Finalement, cette idée a abouti à la Coupe du Monde officielle de 2030 en Amérique, en Europe et en Afrique.

Cette Coupe du Monde de football en 2030 sera la deuxième à accueillir 48 équipes, après l’élargissement à ce nombre lors de l’édition de 2026, qui sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

L’Espagne a déjà accueilli la Coupe du Monde en 1982 et avait présenté sans succès sa candidature pour l’organiser en 2018, finalement attribuée à la Russie.

Le Portugal et le Maroc auront l’occasion d’être les pays hôtes pour la première fois. La Fédération marocaine avait déjà présenté sa candidature pour l’édition de 2026, mais avait perdu face au projet nord-américain. Elle avait également tenté sa chance à cinq reprises auparavant (1994, 1998, 2006, 2010 et 2018).