Solidarité nationale. Renault Group Maroc et la Fondation Renault Maroc apportent leur contribution

Dès le lendemain du séisme qui a fait près de 3 000 décès et plus de 5 000 blessés, Renault Group et la Fondation Renault Maroc se sont mobilisés afin d’apporter leur soutien aux sinistrés et contribuer à l’effort national de solidarité.

Dans le détail, Renault Group a mis en place un plan de soutien qui s’est articulé autour de quatre axes de déploiement afin de répondre aux besoins recensés sur le terrain et visant à répondre aux conséquences du séisme sur le court et le moyen terme. Concrètement, la direction du groupe et les collaborateurs se sont organisés en plusieurs équipes transverses pour déployer ces différents projets, répondant ainsi au souhait des équipes du Groupe d’être parties prenantes des initiatives de l’entreprise. Dans la continuité de l’élan de solidarité national qui a suivi le séisme des régions d’Al Haouz et Taroudant, Renault Group et la Fondation Renault Maroc se sont engagés à apporter leur soutien aux sinistrés et à contribuer à l’effort national de solidarité à travers quatre 4 axes de déploiement, à savoir les solutions de mobilité et d’assistance avec un don de 38 véhicules en faveur de la Fondation Mohammed V et des instances publiques de Marrakech.