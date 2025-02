M-AUTOMOTIV NOUR Rallye Raid 2025 : coup d’envoi imminent pour la 2ème édition

Après le succès de sa première édition, le M-AUTOMOTIV Nour Rallye Raid revient pour une deuxième aventure, qui se déroulera du 18 au 21 février 2025 au cœur du désert marocain. Cette édition s’annonce encore plus ambitieuse, avec un parcours immersif qui offrira aux participantes une expérience humaine et sportive hors du commun, dixit l’organisateur du rallye.

Lancé en 2024 sous l’impulsion de Hanane Amraoui, pilote chevronnée et première femme marocaine à remporter le Rallye du Maroc dans la catégorie SSV, le Nour Rallye Raid a su conquérir le cœur des participantes et du public en incarnant un défi sportif et solidaire unique. Cette première édition a rassemblé des femmes venues du Maroc et d’ailleurs, désireuses de repousser leurs limites dans un cadre à la fois exigeant et époustouflant. Ce rallye a également permis de créer un lien fort entre les aventurières et les jeunes filles des régions traversées, qui, émerveillées, ont trouvé en elles des sources d’inspiration et de motivation.

Lire aussi | Service Client de l’Année Maroc 2025 : M-AUTOMOTIV se distingue à nouveau

Avec le soutien de M-AUTOMOTIV, cette deuxième édition se veut encore plus impactante. L’événement accueillera des femmes marocaines du monde entier, prêtes à vivre une aventure unique, où solidarité, dépassement de soi et engagement social seront au cœur de chaque étape. «Associer notre nom à cet événement est une immense fierté. Ce partenariat reflète nos valeurs d’innovation et de solidarité, tout en mettant en avant notre volonté de soutenir des initiatives qui célèbrent le courage, la résilience et l’esprit d’équipe», s’est exprimé Souhail Houmaini, CEO de M-AUTOMOTIV.

Lire aussi | Maroc : M-Automotiv, nouvel importateur et distributeur exclusif du chinois JAC Motors

«Le M-AUTOMOTIV Nour Rallye Raid 2025 ne se limite pas à une simple course dans le désert. Il s’agit d’une expérience de transformation personnelle, où chaque participante aura l’occasion de tester ses capacités d’adaptation, de navigation et de gestion de l’effort, tout en découvrant la richesse du patrimoine naturel et humain du Maroc», a souligné Hanane Amraoui, Fondatrice du Rallye. Et de poursuivre : «l’un des aspects les plus marquants du rallye est la connexion entre les participantes et les jeunes filles marocaines des villages traversés. Celles-ci, émerveillées par le courage et la détermination des compétitrices, sont encore plus enthousiastes à l’idée de suivre leur parcours et de rêver plus grand.

Le M-AUTOMOTIV Nour Rallye Raid 2025 repose sur trois piliers essentiels : l’émancipation des femmes, en valorisant leur force et leur détermination face à un défi exceptionnel ; l’innovation et la fiabilité des véhicules M-AUTOMOTIV dans des conditions extrêmes, mettant en avant leur contribution à la mobilité durable ; et l’impact social, en soutenant les communautés locales et en promouvant le développement des jeunes filles des régions traversées. Quoi qu’il en soit, ce rallye s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour toutes celles qui souhaitent allier passion du sport automobile, engagement sociétal et dépassement de soi. Un événement qui se veut au final une véritable vitrine de l’audace et de la résilience féminine.