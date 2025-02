Pourquoi les terres rares attirent toutes les convoitises

En début de semaine, Donald Trump formule une demande précise à Volodymyr Zelensky en échange de l’aide américaine : « Nous cherchons à trouver un accord avec l’Ukraine selon lequel ils apporteraient en garantie leurs terres rares et d’autres choses en échange de ce que nous leur donnons ».

Une requête à laquelle répond positivement le dirigeant ukrainien, en affirmant que son pays était prêt à recevoir des « investissements d’entreprises américaines » dans ce secteur. En octobre dernier, il avait déjà proposé de s’entendre avec les partenaires de son pays sur l’exploitation de certains métaux stratégiques.

Cependant, ce samedi 8 février, les médias allemands font état de critiques adressées par le chancelier Olaf Scholz aux demandes de Trump. « L’Ukraine est attaquée et nous l’aidons, sans que l’on demande d’être payé en retour. Cela devrait être la position de tous », a-t-il asséné.

Lire aussi | Leila Benali: le Maroc, une destination pour les investissements dans les minéraux critiques

Maintenant, la question qui se pose est la suivante : pourquoi tout le monde s’intéresse, soudainement, à ces métaux et qu’est-ce qui fait qu’ils soient aussi précieux ?

Les industries de haute technologie

Les terres rares sont composées de 17 matières premières, découvertes à la fin du XVIIIe siècle en Suède, et possédant chacune des propriétés différentes. Leur grande importance émane du fait que ces métaux sont indispensables à l’économie de demain, en particulier pour les grandes technologies de la transition énergétique.

Liste des terres rares: Scandium, Yttrium, Lanthane, Cérium, Praséodyme, Néodyme, Prométhium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium et Lutécium. A l’exception des deux premiers éléments, tous les autres forment le groupe des « lanthanides ».

Source. Ressources naturelles Canada

Certains éléments sont irremplaçables parce que leurs propriétés sont parfois uniques. Chacun de ces minéraux a son utilité pour l’industrie, entre l’europium utile aux écrans de télévision, le cerium destiné au polissage du verre ou le lanthane pour les catalyseurs dans les moteurs à essence. On peut en trouver aussi bien dans un drone, un disque dur, un moteur de voiture électrique, une lentille de télescope ou un avion de chasse.

Lire aussi | Guerre commerciale sino-américaine: Beijing riposte avec une batterie de mesures

Aussi, ils sont privilégiés pour fabriquer les aimants permanents des éoliennes en mer, grâce aux qualités du néodyme et du dysprosium. Une fois installés, les aimants nécessitent peu d’entretien et affichent de fortes performances, facilitant le fonctionnement de ces équipements installés loin des côtes.

Géopolitique des terres rares

D’après l’organisme Ressources naturelles Canada, la Chine est le premier producteur mondial des éléments des terres rares (ETR), représentant près de 70 % de la production mondiale annuelle, estimée à 210.000 tonnes en 2022. Les États-Unis, l’Australie, la Birmanie (Myanmar) et la Thaïlande représentaient la majorité de la production minière restante. La Chine demeure pratiquement le seul producteur des précieux ETR lourds.

Source. Bureau de Recherches Géologiques et Minières en France (12/07/2022)

Les États-Unis constituaient le premier producteur mondial d’ETR jusqu’à l’émergence de la Chine vers le milieu des années 1990. La Chine est pratiquement demeurée le seul producteur d’ETR au monde jusqu’en 2012, année au cours de laquelle un ancien producteur des États-Unis, Molycorp inc. (qui a fait faillite depuis) et une société australienne, Lynas Corporation ltée, ont lancé leurs activités de production commerciale.

Dans un bilan de 2024, l’US Geological Survey évaluait à 110 millions de tonnes les réserves mondiales, dont plus du tiers, 44 millions de tonnes, situées en Chine, 22 millions au Vietnam, 21 millions au Brésil, 10 millions en Russie et 7 millions en Inde.

Lire aussi | Guerre commerciale: les plateformes d’e-commerce Temu et Shein visées par Trump

« Plus la demande progresse pour ces matières premières, plus les gens en cherchent et plus ils en trouvent. Le problème est davantage dans la relation entre le coût d’extraction et le prix de marché », analyse John Seaman, chercheur à l’Institut français des relations internationales, dans une déclaration à l’AFP.

Et la demande devrait continuer à augmenter. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l’UE aura besoin à cette date de 26 fois plus de terres rares qu’aujourd’hui, a calculé l’université KU Leuven pour Eurométaux, l’association européenne des producteurs de métaux.