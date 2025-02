Achraf Hakimi prolonge au PSG avec une conséquente revalorisation salariale

Le Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé, vendredi 7 février, la prolongation jusqu’en 2029 de l’international marocain Achraf Hakimi. qui obtient, du coup, une nette revalorisation de salaire. Son contrat arrivait à expiration à la mi-2026.

« Ici, j’ai un cadre idéal pour travailler et m’épanouir sur le terrain. C’est un honneur de représenter ce grand club, et j’ai hâte de continuer à contribuer à son histoire », a déclaré le latéral droit marocain après l’annonce de sa prolongation.

Lire aussi | Achraf Hakimi dans le Onze Type de Ligue 1, selon L’Equipe

Arrivé au PSG en 2021, le Lions de l’Atlas a disputé jusque-là 147 matchs, au cours desquels il a marqué 17 buts et délivré 27 passes décisives. Durant cette période, il a contribué, de manière significative, aux succès de son club: 3 titres de champion (2022, 2023 et 2024), une Coupe de France en 2024 et 3 Trophées des Champions (Supercoupe, 2022, 2023 et 2024).

D’après la presse espagnol, Achraf Hakimi bénéficierait d’une revalorisation salariale conséquente, son salaire net passant de 10 à 14 millions d’euros par saison (soit 28 millions bruts). Il deviendrait, ainsi, de lui le défenseur latéral le mieux rémunéré au monde.

Lire aussi | Diplomatie sportive : Comment Doha s’active au Maroc

D’autres stars du club parisien, comme Vitinha et Nuno Mendes ont été prolongés aussi. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a également signé un nouveau contrat jusqu’à l’été 2027.