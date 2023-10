La Compagnie marocaine des énergies passe sous le giron du français Vinci

Le bras armé dans les métiers énergétiques du groupe français Vinci, a racheté 100% de la Compagnie marocaine des énergies (CME) et sa filiale de CME Africa. Créée en 2011 par deux groupes belges, en l’occurence Windvision et CFE, pour développer des projets en énergies renouvelables au Maroc, CME a étendu ses activités en Afrique subsaharienne en 2018 à travers CME Africa, basée au Sénégal.

Aujourd’hui, ce développeur qui compte un portefeuille diversifié de projets d’énergies renouvelables cumulant, rien qu’au Maroc, près de 700 MW dont celui du parc éolien de Safi d’une capacité estimée de 200 MW, est donc passé sous le giron du géant Vinci qui fait partie des leaders européens de la construction, des concessions et des services associés et qui comptait, lui aussi, une présence remarquée au Maroc notamment depuis 2018 où il avait obtenu le marché de réalisation d’une station de transfert d’énergie par pompage (SETP), près d’Agadir au Maroc, pour le compte de l’ONEE pour un montant de plus de trois milliards de dirhams. L’acquisition de CME et filiales vient accélérer le développement au Maroc du groupe qui capitalise 64 milliards d’euros (près de 700 milliards de DH) à la bourse Euronext Paris.

Pour ce qui est du management suite au rapprochement avec Vinci, il a été inchangé sous la houlette de Hassan Nadir, qui dirige CME depuis sa création en 2011, mais a été tout de même renforcé par l’arrivée de plusieurs nouveaux dirigeants du top management, au regard notamment des nouvelles ambitions de Vinci de faire de CME et CME Africa sa plateforme de développement sur toute l’Afrique.