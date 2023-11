France. Les étrangers représentent 10 % de la population

Le projet de loi sur l’immigration en France est au centre des préoccupations alors que le Sénat se prépare à le débattre.

L’immigration en France évolue, avec environ 10 % de la population totale composée de personnes nées à l’étranger, soit environ sept millions d’immigrés en 2021. De plus, deux millions et demi d’entre eux ont acquis la nationalité française. Cette augmentation progressive de la population étrangère en France, passant de 7 % au début des années 2000 à 10 % en 2021, reflète une tendance observée dans de nombreux autres pays européens.

En 2022, le ministère de l’Intérieur a délivré 316.174 premiers titres de séjour en France, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Le nombre de titres délivrés aux étudiants (101.250 en 2022) a dépassé ceux attribués pour des motifs familiaux. Malgré une augmentation des coûts des études pour les étudiants étrangers, la France demeure une destination attractive en raison du niveau de vie inférieur à ceux des États-Unis et du Canada. La reprise économique a également favorisé l’arrivée de travailleurs qualifiés, avec 52.000 titres de séjour délivrés pour des raisons économiques en 2022, en hausse par rapport à 2018.

Les demandes d’asile ont augmenté en 2022, totalisant plus de 155.500 demandes, revenant ainsi aux niveaux observés en 2019 avant la pandémie. Les demandes proviennent principalement d’Afghans, Bangladais, Turcs, Géorgiens, ainsi que de pays africains tels que le Congo, la Guinée et la Côte d’Ivoire. En France, plus de 547.000 personnes sont sous la protection de l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

En Europe, 70 % des demandes d’asile sont déposées dans cinq pays, dont la France, qui a accueilli 4 % des demandeurs syriens en Europe malgré une représentation de 15 % de la population européenne. Le débat sur l’attractivité de la France pour les migrants, en particulier en ce qui concerne l’aide médicale d’État, suscite des opinions divergentes. Certains experts estiment que les conditions d’accueil sont plus cruciales que les avantages financiers, tandis que d’autres suggèrent que les conditions en France sont plus favorables que dans d’autres pays européens, ce qui peut influencer le choix des migrants.

Le nombre des étrangers vivant en France est en perpétuelle progression, tout comme les demandes d’asile. Les débats sur l’attractivité du pays pour les migrants se multiplient. La législation en cours et les politiques d’accueil joueront un rôle essentiel dans la manière dont la France gère ces défis à l’avenir.