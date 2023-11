Faissal Sehbaoui : «Notre projet est de positionner notre pays dans le secteur de l’AgriTech à échelle mondiale»

Transformer les données en nutriments, telle est la mission que s’est assigné AgriEdge depuis son lancement. Une mission qu’il a réussie avec brio au vu de toutes les avancées qu’il a effectuées. La structure se positionne aujourd’hui comme un pont entre la R&D, fondamentale avancée et la ferme de l’agriculteur. Explications de Faissal Sehbaoui, DG d’Agriedge.

Challenge :Quel bilan faites-vous des 5 ans d’AgriEdge sur le marché?

Faissal Sehbaoui : Beaucoup d’apprentissage, de rencontres et surtout de liens de confiance créés entre l’agriculteur et l’AgriTech. Durant ces 5 dernières années, nous avons réussi à déployer plusieurs services AgriTech dont notamment AquaEdge, un service d’irrigation de précision qui assiste l’agriculteur dans ses opération d’irrigation en lui indiquant la quantité optimale d’eau à utiliser en s’appuyant sur des images satellites et des données météos ; FertiEdge, un service de fertilisation raisonnée, lui assiste l’agriculteur dans son process de fertilisation en lui indiquant les quantités optimales de macro nutriments à apporter, l’endroit où il faut les apporter et le moment opportun pour les apporter ; YieldEdge, un service d’estimation de rendement.

En outre, et pour accompagner le déploiement de ces services, nous avons organisé deux éditions des Agri Analytics days mobilisant chacune environ 300 participants, 15 arrêts de la caravane AgriTech touchant chacun une soixantaine d’agriculteurs, 5 éditions du Filaha Innovation Program mobilisant une vingtaine de porteurs d’idée AgriTech chacune et 6 arrêts de la formation InFarmer touchant chacun une dizaine de jeunes

Challenge : Quel a été l’apport pour le secteur agricole Marocain ?

F.S. : L’empreinte de ce bilan dans le secteur agricole Marocain se voit à plusieurs niveaux. Chez l’agriculteur, nos services ont permis des économies significatives de ressources. FertiEdge, le service de fertilisation raisonné, a permis aux céréaliculteurs, par exemple, d’économiser jusqu’à 20% d’engrais azoté tout en améliorant leur rendement de 24%. AquaEdge, le service d’irrigation de précision, a permis d’économiser jusqu’à 30% d’eau d’irrigation. Aussi, à travers nos initiatives de vulgarisation, le concept AgriTech a été partagé, via la Caravane AgriTech, avec environ 1.000 agriculteurs.

Chez les jeunes installés dans des zones rurales, nous avons accompagné, via le Filaha Innovation Program, une centaine de jeunes pour développer leur propre projet entrepreneurial en AgriTech et habilité, via la formation Infarmer, une soixantaine de jeunes à devenir des agents AgriTech.

Challenge : Vos solutions ont aussi été adoptées à l’international, pouvez-vous nous les présenter ? Comment se passe cette passation de savoir ?

F.S. : En effet, durant ces cinq dernières années nous avons également réussi le défi d’exporter de l’AgriTech « made in Morocco » vers plusieurs pays africains. Aujourd’hui, nos services ou nos initiatives sont déployés dans 11 pays. Cette passation de savoir se fait à travers une approche qu’on appelle « Interactive experience », une approche que nous avons développée au sein d’AgriEdge qui nous dote d’une action écosystémique pour faire cette passation

Challenge :Quels sont les secteurs sur lesquels vous opérez tant au Maroc que sur le continent ?

F.S. : Pour nous, chaque action que l’agriculteur fait au niveau de sa parcelle est un secteur à part entière. Aujourd’hui, nous opérons dans le secteur de l’irrigation de précision, de la fertilisation raisonnée, de l’estimation de rendement et du calcul de l’empreinte carbone pour les fermes agricoles

Challenge : Vous œuvrez aussi, pour la mise en place d’un programme pour la décarbonation de l’Agro-industrie, où en êtes-vous dans la mise en place de cet ambitieux chantier ?

F.S. : Effectivement, c’était un chantier ambitieux à travers lequel nous avons mobilisé tous les acteurs pouvant y contribuer qu’ils soient universitaires, industriels ou startups. Ce chantier a été lancé il y a presque un an et arrive à sa fin dans un mois avec un bilan très positif et j’en profite pour remercier fortement notre partenaire de ce chantier Organisation Internationale du Travail à travers son programme ProAgro et aussi COMADER et FINAGRI pour leur appui. À travers ce chantier, nous avons également lancé une formation exécutive, en collaboration avec le département de la formation exécutive de l’Université Mohammed 6 Polytechnique dont la première cohorte l’a achevé la semaine dernière et la deuxième cohorte démarre en début d’année.

Nous avons également organisé deux évènements, un premier avec un objectif de vulgarisation qui a mobilisé presque 100 participants durant lequel les notions en lien avec les Gaz à effet de serre ont été abordées d’une façon simplifiée et un deuxième, qui était un congrès scientifique mobilisant une vingtaine d’experts et accueillant presque 300 participants et durant lequel les dernières avancées scientifiques et techniques ont été partagées. Durant ce chantier, nous avons développé aussi la première plateforme digitale marocaine pour le calcul de l’empreinte carbone chez l’agriculteur et l’agroindustriel, Carbodge. Cette plateforme permet de calculer le carbone émis et le carbone séquestré au niveau d’une ferme et éditer un bilan carbone. Une formation sur cette plateforme a été organisée en faveur d’une centaine d’agro-indusriels et nous avons commencé son déploiement au niveau d’une quarantaine d’entreprises agro-industrielles d’ici la fin de cette année.

Challenge : Quels sont vos projets pour les années à venir ?

F.S. : Aujourd’hui, nos solutions sont déployées au niveau de presque 2 millions d’hectares servant presque 90.000 agriculteurs dans 11 pays africains. Notre ultime projet est de positionner notre Pays dans le secteur de l’AgriTech à échelle mondiale, au même rang que celui qu’il occupe dans le secteur agricole et partager l’expertise agronomique marocaine, codée dans nos solutions digitales, avec des agriculteurs en Afrique et aussi dans d’autres continents.

Son parcours

Il est le Directeur Général d’AgriEdge et AgriTech. Passionné par l’Agriculture de Précision, Faissal Sehbaoui est Ingénieur en mathématiques appliquées, diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon et occupe aujourd’hui le poste de Directeur Général de AgriEdge, un spin-off de l’Université Mohammed 6 Polytechnique, opérant dans l’agriculture de précision, dont il est le fondateur. Il est également Directeur d’ AgriTech Center of Excellence dans la même Université. Un Centre dont la vocation est de développer une AgriTech adaptée aux défis de l’agriculteur africain. En 2018, dans le cadre d’un programme intrapreunarial lancé par le PDG du Groupe OCP, il a fondé une initiative pour le développement des services digitaux permettant aux agriculteurs d’améliorer durablement leurs rendements. Des services qui s’appuient sur les données, de l’intelligence artificielle et le savoir-faire agronomique pour apporter de l’aide à l’agriculteur dans son processus quotidien de prise de décision. Une initiative qui a été fortement accélérée par l’Université Mohammed 6 Polytechnique et est devenue aujourd’hui une de ses spin-off.

Son Actu

AgriEdge, leader incontesté de l’AgriTech au Maroc et en Afrique, a célébré une demi-décennie d’innovations et d’engagements dédiés à la transformation du secteur agricole dans la région. Au cours de ces 5 ans marqués par un fort développement, AgriEdge a résolument misé sur son écosystème et son capital humain pour mettre à la disposition de l’agriculteur africain la puissance des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle, pour accroître son rendement agricole tout en optimisant l’utilisation des ressources et intrants.