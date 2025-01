Casablanca: Les travaux de réhabilitation de la trémie Hadj Omar Riffi lancés

Dans le cadre de son projet de réaménagement et de modernisation des axes routiers, la ville de Casablanca a entamé les travaux de réhabilitation de la trémie Hadj Omar Riffi.

Située au cœur d’un carrefour stratégique, à l’intersection du boulevard de la Résistance, de l’avenue Hadj Omar Riffi, des boulevards de La Liberté et de Londres, ainsi que de la rue Bassatines, cette infrastructure joue un rôle clé dans la fluidité du trafic urbain.

Lire aussi | Capital Mall de Rabat: les travaux avancent à grands pas

D’une longueur de 460 mètres et dotée d’une voie de circulation dans chaque direction, la trémie Hadj Omar Riffi bénéficiera d’une série d’améliorations visant à moderniser ses équipements et à renforcer la sécurité des usagers. Les travaux, qui s’étaleront sur deux mois, incluent notamment la restauration du béton des parois, l’installation de barrières de sécurité routière et de ponts BN4, ainsi que le remplacement des projecteurs traditionnels par des modèles LED à basse consommation, contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique.

Ces opérations sont pilotées par Casa Transport, maître d’ouvrage délégué du projet, en collaboration avec le groupement GTR / Nabilum, chargé de la réalisation des travaux. Selon les prévisions, les travaux devraient s’achever d’ici la fin du mois de mars.

Lire aussi | Technopark Tiznit: lancement des travaux de construction

Pendant la durée du chantier, l’accès à la trémie reste fermé au public. Cependant, les axes de circulation en surface demeurent ouverts et fluides, permettant ainsi de limiter les perturbations pour les automobilistes et les riverains.