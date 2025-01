Voici le plan d’action de l’Autorité marocaine du marché des capitaux en 2025

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), conformément à ses engagements et en ligne avec ses orientations stratégiques 2024-2028, vient de publier ses priorités d’action pour l’année 2025.

Ces priorités s’articuleront autour de quatre axes majeurs: « mobiliser l’épargne et promouvoir la finance durable », « intensifier les actions d’éducation financière et accompagner les acteurs du marché », « renforcer l’efficacité de la supervision » et « améliorer la performance organisationnelle et RSE ».

1. L’AMMC poursuivra ses efforts pour encourager l’investissement dans les instruments financiers et promouvoir le développement d’une finance verte et durable, à travers l’impulsion d’une nouvelle dynamique au secteur de la gestion d’actifs et le renforcement de l’usage des nouveaux instruments financiers (Marché à Terme, crowdfunding), entre autres.

Lire aussi | L’AMMC accorde le statut de conseillers en investissement financier à West Capital Partners

2. L’AMMC renforcera son engagement pour le développement d’un Marché des capitaux dynamique, inclusif et innovant. L’AMMC entend : 1) accroître la portée et l’impact de ses actions d’éducation financière avec le lancement d’un Observatoire de l’épargne et de l’investissement dédié aux données relatives à l’épargne des particuliers, 2) accompagner le développement des Fintech à travers une contribution accrue au déploiement du Morocco Fintech Center et à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire des actifs numériques, 3) œuvrer au renforcement des moyens et capacités des acteurs du marché, avec notamment le lancement de la certification internationale pour les gérants de portefeuilles.

3. L’AMMC renforcera son approche de supervision en 2025. Il est ainsi prévu de : 1) digitaliser, intensifier les contrôles et mener des actions de sensibilisation sur les délits boursiers, 2) veiller à l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC&FT).

Lire aussi | AMMC : la capitalisation boursière en hausse de 11,58% en 2023

4. L’AMMC s’attèlera, durant les prochains mois, à améliorer son efficience organisationnelle et sa Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Pour ce faire, l’AMMC compte : 1) s’appuyer sur les nouvelles technologies pour une organisation plus efficiente en mettant en place des stratégies innovantes basées sur la Data, l’IA ou encore le Cloud, 2) consacrer sa démarche RSE à travers l’élaboration d’une politique claire, agile et pérenne.