Marché de gros: flambée des prix des fruits, stabilité des viandes et légumes en demi-teinte

Les prix des fruits au marché de gros de Casablanca ont connu une augmentation notable cette semaine, tandis que les tarifs des viandes restent inchangés.

Parmi les hausses les plus marquantes, l’avocat atteint désormais un prix maximum de 21 dirhams le kilo contre 18 dirhams la semaine précédente. Les pommes golden ont également grimpé, passant d’une fourchette de 6,00-11,00 dirhams à 11,00-23,00 dirhams. De leur côté, les bananes locales affichent une hausse de 3 dirhams sur leur tarif maximal, atteignant 15 dirhams le kilo.

En revanche, les prix des légumes restent relativement stables, avec quelques fluctuations modérées. Par exemple, la citrouille se maintient à 4,00-7,00 dirhams, tandis que les tomates oscillent toujours entre 2,50 et 4,00 dirhams. Les courgettes affichent une légère hausse, atteignant jusqu’à 4,50 dirhams le kilo, tandis que les concombres voient leur prix fluctuer entre 3,00 et 5,00 dirhams.

Les tarifs des viandes, quant à eux, n’ont pas connu de changement significatif. Le prix du bœuf reste compris entre 74 et 88 dirhams le kilo, et celui de l’agneau entre 115 et 125 dirhams, confirmant ainsi une stabilité dans ce secteur.