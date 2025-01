Le Maroc se prépare à recevoir ses premiers hélicoptères Apache AH-64E [Vidéo]

Le Maroc renforce ses capacités militaires avec l’arrivée imminente des premiers hélicoptères Apache AH-64E. Cette acquisition s’inscrit dans un programme ambitieux visant à moderniser l’arsenal des Forces royales air marocaines.

Selon le forum spécialisé « Far-Maroc », un premier lot de six appareils devrait être livré d’ici fin février. Ces hélicoptères de combat, parmi les plus avancés au monde, seront suivis d’un second lot de six unités supplémentaires, portant à douze le nombre total d’appareils attendus dans les mois à venir.

صور لبعض من 6 مروحيات أباتشي المغربية الأولى التي تم الانتهاء من تصنيعها منذ أكتوبر الماضي و التي سيتم تسليمها للمملكة لاحقا عبر رحلة بحرية pic.twitter.com/pYrRxj0qwd — Moroccan Military Forum (@FAR_MAROC) January 28, 2025

Le programme global prévoit la réception de 24 Apache AH-64E, commandés dans le cadre du processus « Foreign Military Sales » (FMS) du gouvernement américain. Cet accord permet au Maroc d’accéder à des équipements militaires de pointe bénéficiant du soutien et de la maintenance des États-Unis.

L’Apache AH-64E est un hélicoptère de combat multirôle, conçu pour les missions de reconnaissance armée, d’appui aérien rapproché et d’attaque contre des cibles au sol. Doté d’une avionique avancée, d’un radar de contrôle de tir et d’un armement sophistiqué, il offre une capacité d’engagement accrue dans des environnements hostiles.