Le Maroc, premier exportateur de fruits et légumes en Espagne

Le Maroc consolide sa position de leader sur le marché espagnol des fruits et légumes en 2024, en devenant le principal fournisseur de produits horticoles pour l’Espagne.

Selon les données récentes du Département des Douanes et Impôts Spéciaux espagnol, traitées par la Fédération espagnole des producteurs-exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (Fepex), le Maroc a exporté des fruits et légumes d’une valeur de 801 millions d’euros vers l’Espagne entre janvier et octobre 2024. Cela représente une augmentation de 13 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les importations espagnoles en provenance de pays hors Union européenne (UE) ont atteint 2,7 milliards d’euros entre janvier et octobre 2024, soit 66 % du total des fruits et légumes importés par l’Espagne. Parmi ces pays, le Maroc se détache comme le premier fournisseur, suivi par le Pérou avec 501 millions d’euros (+22 %) et la France avec 426 millions d’euros (+22 %).

En termes de volume, les produits en provenance des pays tiers ont représenté 1,8 million de tonnes, alors que ceux importés des États membres de l’UE ont totalisé 1,7 million de tonnes. Les chiffres globaux révèlent une augmentation de 12 % de la valeur totale des importations espagnoles de fruits et légumes, atteignant 4,1 milliards d’euros pour un volume de 3,5 millions de tonnes (+7 %).