Les prix des fruits et légumes au marché de gros de Casablanca au 22 janvier 2025

Le marché de gros des fruits et légumes de Casablanca a publié les derniers tarifs des produits au kilo. Les données révèlent une variation importante des prix en fonction des catégories.

Parmi les légumes, les tomates se positionnent parmi les moins coûteux, avec un prix oscillant entre 2,50 et 4,00 dirhams le kilo. Les pommes de terre et les carottes restent également accessibles, à 2,30 à 3,80 dirhams pour les premières et 2,50 à 4,50 dirhams pour les secondes.

Les légumes plus spécifiques, comme les courgettes (3,60 à 4,50 dirhams) et les concombres (4,50 à 5,00 dirhams), affichent des tarifs légèrement plus élevés. Le prix du chou blanc reste très compétitif, entre 0,90 et 2,30 dirhams seulement.

En revanche, la citrouille atteint des prix plus élevés, allant de 7,00 à 8,00 dirhams le kilo, faisant d’elle l’un des légumes les plus coûteux.

Du côté des fruits, l’avocat figure en tête des prix, variant entre 10,00 et 18,00 dirhams le kilo, ce qui le place dans la catégorie des produits premium. Les bananes s’affichent à des prix relativement stables, entre 8,00 et 10,00 dirhams.

Les oranges, un fruit de saison au Maroc, demeurent abordables avec une fourchette de 5,20 à 9,00 dirhams, tout comme les pommes golden qui se situent entre 6,00 et 11,00 dirhams.

Les pommes locales bénéficient de tarifs attractifs, oscillant entre 3,00 et 6,00 dirhams le kilo, ce qui les rend particulièrement compétitives sur le marché.

Les prix de la viande, publiés par les abattoirs de Casablanca, indiquent que le bœuf est proposé entre 74 et 88 dirhams le kilo, tandis que l’agneau se situe entre 115 et 125 dirhams le kilo, en fonction de la qualité du produit.